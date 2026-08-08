Valeria Marini al Grande Fratello Vip? Sarebbe la sua quinta volta

Valeria Marini potrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, nel caso l'indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi venisse confermata per la showgirl sarebbe il suo quinto ingresso nella Casa più spiata d'Italia, quattro volte come partecipante e una come guest star.

Valeria Marini pronta a tornare al Grande Fratello Vip?

Per il giornalista del magazine la vulcanica showgirl sarda, dopo un serrato corteggiamento e una corposa proposta economica, avrebbe accettato di partecipare al reality show. Un ritorno che, sempre secondo quanto raccontato da Dandolo, sarebbe stato fortemente voluto dalla produzione e che vedrebbe la "Valeriona nazionale" pronta a rimettersi in gioco e puntare dritto alla vittoria.

La showgirl ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, nel 2016, per poi tornare nella quarta edizione, nel 2020, quando entrò nella Casa a programma già iniziato. Successivamente, nella sesta edizione, è stata nuovamente concorrente, questa volta in coppia con Giacomo Urtis, formando un unico concorrente ai fini del gioco.

Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip

A queste tre esperienze va poi aggiunta una successiva apparizione nella Casa in veste di guest star. Valeria Marini era infatti tornata per un breve periodo, regalando come sempre momenti decisamente sopra le righe, tra cui anche il celebre episodio della mela e del successivo vomito.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà a settembre e alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi. Confermate anche le due opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che torneranno a commentare le dinamiche della Casa e le vicende dei concorrenti.

Gli altri rumor sul cast del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda il cast, invece, al momento ci sono ancora numerose voci ma nessuna conferma ufficiale. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane c'è anche quello di Giulia Provvedi, componente del duo Le Donatella.

.

Per Giulia si tratterebbe di un ritorno al reality. La sua prima esperienza risale infatti al Grande Fratello Vip 3, nel 2018, quando entrò nella Casa insieme alla sorella Silvia Provvedi. Le due parteciparono inizialmente come Le Donatella, quindi come un unico concorrente, prima di essere separate nel corso del gioco e proseguire individualmente la loro esperienza.

Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, dunque, per Giulia Provvedi sarebbe la seconda partecipazione al Grande Fratello Vip, questa volta senza la sorella Silvia al suo fianco.

Nel frattempo, gli occhi sono puntati soprattutto su Valeria Marini. Dopo aver attraversato la porta rossa già quattro volte, tra concorrente e ospite speciale, la showgirl potrebbe prepararsi a vivere una nuova avventura nella Casa più spiata d'Italia. E, conoscendo la sua personalità, è facile immaginare che anche questa volta non mancheranno sorprese.