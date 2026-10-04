Ballando con le Stelle: chi ha vinto la prima puntata, classifica ed eliminati

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 si è conclusa con la vittoria di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Ecco la classifica completa e cosa è successo al termine della serata.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026, tra debutti, conferme e qualche inevitabile confronto. La nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci ha visto l'ingresso in giuria di Barbara D'Urso e Alberto Matano, chiamati a raccogliere l'eredità di due veterani come Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. A dividersi il compito di prendere il posto del conduttore de La vita in diretta sono invece Simona Ventura e Francesca Fialdini.

I nuovi componenti della giuria devono ancora trovare il giusto equilibrio e sostituire due figure storiche come Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli non è certamente semplice. Barbara D'Urso, però, ha mostrato fin da subito di non voler passare inosservata, tirando fuori le unghie nel confronto con Simona Ventura. Nella Sala delle Stelle quest'anno c'è Simone De Pasquale, che ha raccolto il testimone di Paolo Belli, quest'ultimo è stato salutato con grande affetto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2026, Aurora Ramazzotti vince la prima puntata

La puntata si è aperta con le esibizioni di Jimmy Ghione, Massimo Ghini e Manuela Moreno, mentre tra i primi concorrenti a scendere in pista c'è stato anche Andy Díaz, campione europeo e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel salto triplo, in coppia con Gioia Giovanatti.

Tra gli appuntamenti speciali della serata anche la presenza di Federica Sciarelli come "Ballerina per una notte", dopo il suo recente addio a Chi l'ha visto?.

Al termine delle esibizioni, la classifica provvisoria stilata sulla base dei voti della giuria tecnica vedeva in testa Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che hanno conquistato 43 punti. Per Perotti si tratta di un debutto particolarmente interessante: il ballerino aveva infatti vinto la precedente edizione in coppia con Andrea Delogu. Questa la classifica dopo i voti della giuria:

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti - 43 punti

Andy Diaz e Gioia Giovanatti - 43 punti

Anna Safroncik e Leonardo Lini - 42 punti

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice - 42 punti

Monica Guerritore e Luca Urso - 41 punti

Ornella Muti e Pasquale La Rocca - 40 punti

Manuela Moreno e Carlo Aloia - 36 punti

Alessandro Matri e Giada Lini - 36 punti

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli - 32 punti

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli - 21 punti

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina - 16 punti

Massimo Ghini e Valentina Fiorini - 16 punti

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi - 12 punti

Il tesoretto di questa edizione è stato diviso in tre parti: ciascun giudice ha assegnato 16 punti. Il tesoretto di Francesca Fialdini è andato a Monica Guerritore, che è salita fino al primo posto con 57 punti. Quello di Simona Ventura è stato invece assegnato a Eugenio Finardi, che è riuscito a guadagnare tre posizioni arrivando a 37 punti. Il tesoretto di Rossella Erra è andato infine a Noemi Bocchi, che ha superato Monica Guerritore portandosi provvisoriamente al primo posto con 58 punti.

È arrivato quindi il momento del voto finale, con la somma dei punteggi della giuria tecnica e quelli espressi dal pubblico da casa. A vincere la prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 è stata la coppia formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Per questa serata d'esordio, però, non ci sono state eliminazioni: tutti i concorrenti sono salvi e nessuna coppia ha dovuto affrontare il ballottaggio. La competizione è dunque appena iniziata e già dalla prossima puntata la classifica potrebbe cambiare completamente.