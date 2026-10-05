Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: il fidanzato di Piera Meloni entra nella Casa

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip questa sera, lunedì 5 ottobre, in prima serata su Canale 5. Tra le protagoniste della settima puntata ci sarà Piera Meloni, che finalmente potrà incontrare faccia a faccia il fidanzato Gian Marco. L'ingresso del compagno nella Casa arriva dopo i dubbi emersi negli ultimi giorni e dopo la lettera che Gian Marco aveva fatto recapitare alla concorrente. Il confronto potrebbe quindi segnare un momento decisivo per la loro relazione.

A guidare la serata sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sarà una puntata particolarmente ricca di confronti, sorprese e possibili nuovi equilibri tra i concorrenti.

Grande Fratello Vip: cosa vedremo stasera 5 ottobre

Nella Casa gli equilibri sembrano diventare sempre più instabili. Negli ultimi giorni sono emerse nuove alleanze e contrapposizioni, fino alla formazione di quello che è stato definito un vero e proprio patto di non belligeranza.

Guendalina Tavassi è sempre al centro delle dinamiche della Casa

Il patto sarà uno degli argomenti centrali della settima puntata. Questa sera verranno svelati i concorrenti coinvolti e si cercherà di capire quali siano le reali motivazioni alla base dell'accordo. La domanda è inevitabile: le nuove alleanze riusciranno a resistere alle pressioni del gioco oppure saranno proprio le nomination e il televoto a far saltare gli equilibri?

Guendalina Tavassi nel mirino: accuse sulle nomination

Tra i concorrenti maggiormente coinvolti nelle dinamiche della Casa c'è Guendalina Tavassi. La concorrente dovrà confrontarsi con alcune accuse relative alla gestione delle nomination e ad alcune dichiarazioni sul rapporto tra Moreno Morello e Federica Morello.

A puntare il dito contro di lei è stato proprio Moreno Morello, secondo il quale Guendalina avrebbe cercato di indirizzare le nomination. Nel corso della puntata non mancheranno quindi chiarimenti e confronti. La concorrente dovrà inoltre rispondere alle critiche di chi la considera una delle protagoniste delle tensioni che si sono create all'interno della Casa.

Andreas Müller risponde alle critiche di Cesara Buonamici

Spazio anche ad Andreas Müller, reduce da un momento difficile dopo essere stato definito da Cesara Buonamici uno dei comodini della Casa durante la sesta puntata.

Il giudizio dell'opinionista ha inevitabilmente acceso il dibattito sul ruolo del concorrente all'interno del reality. Questa sera Andreas avrà l'opportunità di spiegare il proprio punto di vista e replicare alle critiche ricevute.

Piera e Gian Marco

Gian Marco entra nella Casa per parlare con Piera

Uno dei momenti più emozionanti della serata riguarderà Piera Meloni. La concorrente potrà infatti incontrare nella Casa il fidanzato Gian Marco. Il loro rapporto sarà al centro di un confronto che potrebbe far emergere nuovi dettagli sulla loro storia. Resta inoltre da capire quale possa essere il ruolo di Alessandro Roncaccia nelle dinamiche sentimentali che coinvolgono la concorrente.

La sorpresa per Jonathan Kashanian

Non mancherà una sorpresa per Jonathan Kashanian. Il concorrente avrà finalmente la possibilità di incontrare la sua amica Michelle Hunziker. Prima dell'incontro, però, Jonathan dovrà affrontare una prova organizzata dal Grande Fratello. Una sfida che potrebbe rendere ancora più divertente uno dei momenti più attesi della puntata.

Alex Belli e Marina La Rosa, da "nemici" ad amanti?

Continua a far discutere anche il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa. Tra i due non mancano provocazioni, battute e momenti di complicità che sembrano nascondere qualcosa di più di una semplice rivalità.

Alex Belli; stasera si discuterà del suo rapporto con Marina La Rosa

Sul web hanno già iniziato a circolare fancam e contenuti dedicati alla coppia, con alcuni spettatori che stanno interpretando il loro rapporto come un possibile percorso da "nemici ad amanti". Per ora si tratta soprattutto di una dinamica giocata tra ironia e provocazioni, ma questa sera Alex e Marina saranno chiamati a collaborare durante il "duetto d'amore" della Battle dei Talenti. In palio c'è il budget settimanale della Casa: riusciranno i due concorrenti a trovare la sintonia necessaria per superare la prova?

Televoto Grande Fratello VIP: chi rischia l'eliminazione?

Grande attenzione, infine, per il televoto. A contendersi la permanenza nel gioco sono Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Il concorrente meno votato non sarà eliminato direttamente, ma diventerà il prossimo candidato all'eliminazione.

Il sondaggio: Federica Morello in testa

In attesa del risultato ufficiale, è possibile dare uno sguardo anche al sondaggio online pubblicato su ForumFree, che fotografa le preferenze degli utenti che hanno partecipato alla rilevazione. Secondo le percentuali riportate dal sondaggio:

Federica Morello: 30,17%

30,17% Guendalina Tavassi: 27,23%

27,23% Marina La Rosa: 27,01%

27,01% Moreno Morello: 15,50%

Il dato più interessante riguarda Moreno Morello, attualmente ultimo nel sondaggio con il 15,50%. Se questa posizione dovesse essere confermata anche dal voto ufficiale, sarebbe lui il concorrente maggiormente a rischio di diventare il prossimo candidato all'eliminazione È importante però sottolineare che si tratta esclusivamente di un sondaggio online e non del televoto ufficiale del Grande Fratello VIP. Le percentuali, quindi, non permettono di prevedere con certezza il risultato della puntata. Per conoscere il verdetto definitivo bisognerà attendere la diretta di questa sera su Canale 5.