Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico dopo la squalifica: "Il regolamento me lo ha impedito"

Simone Annicchiarico racconta a Silvia Toffanin la squalifica dal Grande Fratello Vip, la bestemmia che gli è costata l'uscita dalla Casa e il dolore mai superato per la morte di Walter Chiari.

Simone Annicchiarico torna a parlare della squalifica dal Grande Fratello Vip e ripercorre alcuni dei momenti più delicati della sua vita privata. Ospite di Silvia Toffanin, il concorrente ha spiegato quanto accaduto nella Casa, soffermandosi sulle scuse per la bestemmia che gli è costata l'esclusione dal reality e sul dolore mai del tutto superato per la morte del padre, Walter Chiari.

Nel corso dell'intervista, Annicchiarico ha affrontato anche un altro tema personale: la scelta di non costruire una famiglia, legata a una natura che lui stesso definisce "raminga".

Simone Annicchiarico, la squalifica dal Grande Fratello Vip e le scuse

La squalifica di Simone Annicchiarico dal Grande Fratello Vip è arrivata dopo una bestemmia pronunciata a mezza voce durante una giornata trascorsa nella Casa. L'espressione, captata dalle telecamere durante la diretta streaming sulla regia 2 del reality, in onda su Mediaset Infinity, è diventata virale sui social dopo la diffusione del video.

Nonostante il contesto e l'assenza di un'apparente reazione di rabbia, il regolamento del programma è stato applicato e Simone ha dovuto abbandonare la Casa, senza poter salutare personalmente i compagni di avventura.

Simone Annicchiarico al GF Vip

"Io ci tenevo a rientrare in Casa quantomeno a salutare i miei ex compagni di avventura, ma il regolamento me lo ha impedito. Io sportivamente ho accettato", ha raccontato a Silvia Toffanin. L'ex concorrente ha poi chiarito la propria posizione, sottolineando di non riconoscersi nell'immagine di una persona blasfema o volgare.

"Prima di tutto non vengo ricordato da nessuno come una persona blasfema o volgare, era utilizzato come intercalare in quel contesto. Ho chiesto scusa, perché non si devono sdoganare espressioni di questo tipo in televisione. Dopo una settimana in Casa rilassato, con mancanza di sonno forte, mi è uscita questa cosa. Ma più di questo non sento di dover dire", ha spiegato. Parole con cui Annicchiarico ha riconosciuto l'errore, ribadendo di aver accettato la decisione del programma.

Il dolore per la morte del padre Walter Chiari

Nel corso dell'intervista, Simone Annicchiarico ha aperto una parentesi particolarmente intima, tornando a parlare del padre, il celebre attore Walter Chiari, e del dolore per la sua scomparsa.

A colpirlo ancora oggi è soprattutto il ricordo dell'ultima telefonata ricevuta dal padre, che appena poche ore prima di morire lo aveva chiamato dicendogli che avrebbero avuto almeno altri dieci anni per "giocare insieme".

A comunicargli la notizia della morte fu la madre, Alida Chelli. Simone ha ricordato di aver intuito immediatamente che fosse successo qualcosa di grave, quando la madre gli rivolse una domanda insolita. "Per la prima volta a telefono mi ha chiesto: 'Ciao, come stai?' e ho capito che era successo qualcosa di grave".

Una reazione che lo ha sorpreso anche a distanza di tempo. Annicchiarico ha spiegato di non essere riuscito a piangere subito, attraversando i primi giorni quasi come se dovesse sostenere le persone che gli stavano intorno. "Ci ho messo un po' per piangere, tre giorni. È stato un momento stranissimo della mia vita, mi aspettavo di crollare, invece ho tenuto molto bene, ho aiutato gli altri", ha raccontato.

Il momento delle lacrime è arrivato successivamente, quando è entrato nella stanza del padre e ha sentito nuovamente il suo odore. Un ricordo intimo, legato alla presenza e all'assenza, che ha riportato in superficie il dolore per quella perdita.

Tra i passaggi più sorprendenti del racconto c'è anche la confessione sul rapporto con il ricordo di Walter Chiari dopo la sua morte. Simone ha spiegato di non essersi mai recato al cimitero e di non sapere neppure dove il padre sia sepolto.

Una scelta che, nelle sue parole, si lega a una sorta di intesa silenziosa tra loro. "Non so neanche dove è sepolto, era un patto non scritto tra noi", ha dichiarato. Una frase che restituisce la complessità di un legame vissuto in modo personale, lontano da gesti convenzionali e da ciò che ci si potrebbe aspettare in una situazione simile.

Simone Annicchiarico e la scelta di non avere una famiglia

Infine, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Annicchiarico ha affrontato anche la sua vita sentimentale e la scelta di non costruire una famiglia. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha descritto la propria personalità con poche parole, spiegando di non sentirsi portato a seguire percorsi prestabiliti soltanto perché considerati normali o scontati.

"La mia è una natura raminga" ha detto. E ancora: "Io devo essere molto sicuro per fare una cosa, se lo devo fare perché sì fa, non lo faccio". Una posizione che racconta il suo modo di vivere le scelte personali: senza forzature e senza lasciarsi condizionare dalle aspettative degli altri. Un'intervista in cui Simone Annicchiarico ha mostrato il proprio lato più fragile, passando dalla squalifica dal reality al ricordo del padre, fino alle riflessioni più intime sulla propria vita.