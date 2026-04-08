Maria Chiara Giannetta infrange le regole nel trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemico

Maria Chiara Giannetta è la protagonista di Rosa Elettrica - In Fuga con il Nemico, il thriller targato Sky Original in arrivo dall'8 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, di cui è stato condiviso il trailer.

Il progetto è stato prodotto da Sky Studios e Cross Productions ed è un adattamento dell'omonimo romanzo bestseller scritto da Giampaolo Simi nel 2007, edito da Sellerio Editore Palermo.

Cosa racconterà la serie

Al centro della trama della serie, composta da sei episodi, ci sarà la giovane agente del programma protezione testimoni, Rosa (Maria Chiara Giannetta), che ha ricevuto l'incarico di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando scopre che qualcosa nell'operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui: da quel momento entrambi diventano bersagli, costretti ad attraversare l'Italia senza potersi fidare di nessuno, nemmeno delle istituzioni che dovrebbero proteggerli.

Ecco il trailer di Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, diretta da Davide Marengo:

Chi ha realizzato le puntate

Accanto a Maria Chiara Giannetta (L'amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini), tra gli interpreti ci sono anche Elena Lietti (Il sol dell'avvenire, Il Miracolo, Anna), che interpreta il vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta; Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Mare Fuori) che ha la parte di Nunzia Serafino, insospettabile boss del clan Incantalupo detta "Mamma Camorra"; Pasquale Esposito (Ripley, Hotel Portofino, Gomorra) che interpreta Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent'anni che siede al vertice del clan omonimo. Nel cast spazio poi a Federico Tocci (C'è ancora domani, La casa degli sguardi, Speravo de morì prima) nei panni di Carlo Morano, collega e amico fedele di Rosa, e Francesco Foti (Il Cacciatore, I Leoni di Sicilia, Un'estate fa) in quelli di Paolo D'Intrò, Sostituto Procuratore di Napoli, figura di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.

Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, il poster

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. La sceneggiatura è stata curata da Giordana Mari, a capo di una writers' room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

La serie debutterà coi primi due episodi su Sky Atlantic l'8 maggio. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con due nuovi episodi a settimana, fino al 22 maggio. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.