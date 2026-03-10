Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su Sky

Maria Chiara Giannetta tornerà a popolare nuovamente le case degli italiani dopo il grande successo ottenuto con Blanca. Lo farà stavolta con Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, nuova serie Sky che debutterà anche in streaming su NOW in esclusiva l'8 maggio 2026.

Alla regia c'è Davide Marengo, che per Sky aveva già diretto la serie Un'estate fa, mentre tra i protagonisti c'è anche Francesco di Napoli, noto per i suoi ruoli ne La paranza dei bambini e nella serie Romulus.

Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, Maria Chiara Giannetta e Francesco di Napoli in una scena

Qual è la trama di Rosa Elettrica

La serie segue le vicende di Rosa Valera, un'agente sotto copertura alle prime armi che si ritrova a dover proteggere Cocìss un giovane boss della camorra appena pentito che, finito nelle mire di un clan rivale, decide così di collaborare con la polizia.

Il ragazzo è imprevedibile e Rosa non può fare a meno di chiedersi perché sia stata scelta proprio lei ma, ligia al dovere, decide di portare a termine il compito assegnatogli, finché tutto si complica. Ben presto, infatti, la donna capisce che c'è una falla nel sistema e che in gioco non c'è solo la sua carriera ma la vita. Soli contro tutti Rosa e Cocìss dovranno intraprendere un viaggio per l'Italia in modo da scoprire la verità e quindi salvarsi.

Rosa Valera, per Maria Chiara Giannetta non è il solito personaggio

Quello di Rosa è un personaggio decisamente sfaccettato: presentata come una donna ligia alla professione, verrà messa a dura prova dall'incontro con Cocìss. Ce lo aveva anticipato la stessa Maria Chiara Giannetta nel corso di un'intervista.

"Infatti per trovare veramente il personaggio ci ho messo un po', ho lavorato un paio di mesi con un coach, perché il regista Davide Malengo è abituato a lavorare sempre con i coach, ha affiancato sia me che Francesco Di Napoli. Rosa è una persona che ostenta un'enorme sicurezza, è una che si presenta molto rigida, dura, quadrata, ma in realtà è la ragazza più insicura del mondo".

Da cosa è tratta la nuova serie Sky?

La storia di Rosa Elettrica - In fuga con il nemico è liberamente tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi uscito nel 2007 ed è proprio il nuovo thriller on the road che mirerà ad appassionare lo spettatore non solo con le emozioni ma anche con una giusta dose di azione.

Non solo, la serie si propone di conquistare nuovamente tutti i fan di Maria Chiara Giannetta, che dopo lo straordinario successo di Blanca, trova in Rosa Valera un nuovo personaggio forte e determinato al quale donare tutta la sua professionalità.