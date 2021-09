Maria Bakalova: la star di Borat protagonista della commedia romantica The Honeymoon

Notorious Pictures ha annunciato che il 6 settembre inizieranno le riprese di The Honeymoon, co-produzione internazionale con Tempo Productions Ltdche vedrà protagonista la star di Borat Maria Bakalova.

Borat - Seguito di film cinema: un'immagine di Maria Bakalova

The Honeymoon è una commedia romantica sulle sfide che un nuovo matrimonio deve affrontare quando quello che dovrebbe essere uno degli eventi più belli e intimi della vita va disastrosamente storto. È anche un film sull'amicizia e sulla separazione emotiva che accade quando due migliori amici di sempre devono fare i conti con il fatto che uno di loro sta per iniziare una nuova vita con la sua sposa e l'altro viene inevitabilmente lasciato indietro.

The Honeymoon è scritto e sarà diretto da Dean Craig. Nel cast la nominata all'Oscar Maria Bakalova, Pico Alexander, Asim Chaudhry e Lucas Bravo. Producono Guglielmo Machetti e Piers Tempest.

Questa la sinossi di The Honeymoon: L'inglese Adam e la sua sposa americana, Sarah, stanno per intraprendere la più romantica luna di miele di sempre a Venezia, in Italia. Ma quando il viaggio degli sposini viene ostacolato da Ed, il migliore amico di Adam, eccessivamente bisognoso di attenzioni, si trasforma improvvisamente dalla vacanza degli innamorati perfetti in un completo disastro.

Lo sceneggiatore e regista Dean Craig dichiara: "È un vero piacere lavorare di nuovo in Italia con il nostro fantastico team di produzione di Notorious e Tempo. Con il nostro giovane cast incredibilmente talentuoso, insieme alla magia delle riprese a Venezia, vogliamo offrire al pubblico un'esperienza di intrattenimento davvero divertente ed esilarante".

La star Maria Bakalova aggiunge: "Questo film mi ha incuriosito perché è una commedia di evasione che ha dato una svolta al classico impianto del film leggero includendo un forte personaggio femminile. Penso che dopo quasi due anni di pandemia, stiamo tutti cercando qualcosa di divertente per sollevare il morale e aiutarci a fuggire mentalmente dalle nostre case. Sono molto contenta di far parte anche del team di produzione del film".