John Malkovic, Eva Green e Zlatan Ibrahimovic: ecco il listino di Notorious per il 2023

Scopriamo la programmazione cinematografica di Notorious Pictures per il 2023: dall'animazione ai thriller, passando per Zlatan Ibrahimovic nei panni di un antico romano...

Il 2023 targato Notorius promette di regalare un primo semestre capace di accontentare tutti i suoi spettatori: nel nuovo listino della casa di produzione e distribuzione troviamo i teen movies come Charlotte M. Il Film di Emanuele Pisano, il thriller Mindcage - Mente criminale con John Malkovich, una nuova versione de I 3 Moschettieri con Eva Green e Asterix e Obelix - Il regno di mezzo con un ospite d'eccezione, Zlatan Ibrahimovic. Volete saperne di più su tutti i film in programma per Notorious Pictures? Ecco il listino del 2023.

Teen romance e Teen drama per Notorious

Il 1° gennaio 2023 arriva subito il primo titolo dedicato agli adolescenti, grandissima fetta di mercato per le sale italiane: Emanuele Pisano presenta il suo primo lungometraggio Charlotte M. Il Film - Flamingo Party, il primo film della popolare creator Charlotte M.. Charlotte è una ragazza spontanea e creativa, è impegnata ad organizzare il ballo scolastico per raccogliere i fondi necessari a salvare l'oasi naturale dove ha passato i momenti più belli della sua infanzia. Per avere successo nell'impresa, cerca in ogni modo di mostrarsi perfetta agli occhi di tutta la scuola, ma in questo modo finisce per perdere la propria sincerità, rovinando la sua storia d'amore con Davide e soprattutto il rapporto con la sua migliore amica, Sofia. Per ritrovare le cose che contano davvero, Charlotte dovrà prima riuscire a ritrovare sé stessa.

Locandina di Alice, Darling

Ad aprile 2023 arriva invece un teen drama che cambia decisamente tono: Noi anni luce di Tiziano Russo (uno dei registi di Skam Italia) porta in sala la storia di Elsa, 17 anni, che scopre che tutta la sua vita potrebbe essere già finita, ha la leucemia e le serve subito un trapianto di midollo. L'unico possibile donatore? Qualcuno di cui non conosce neppure il nome e tantomeno sa dove si trovi: suo padre. Ad accompagnarla nel viaggio alla ricerca dell'uomo c'è Edo, un coetaneo conosciuto in ospedale, estroverso e irriverente. Non sembra esserci nulla che accomuni Elsa ed Edo tranne il fatto di avere la stessa malattia, dalla quale lui però è ormai quasi guarito. O almeno questo è ciò che le ha detto...

A tutta animazione per i più piccoli

Il 19 gennaio 2023 arriva Argonuts - Missione Olimpo di David Alaux: nel film animato si salpa alla volta dell'antica Grecia con l'avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone. Il 16 febbraio 2023, invece, è tempo di Mavka e la foresta incantata di Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh. Mavka è una bellissima ninfa della foresta conosciuta dagli umani come Anima della Foresta. Insieme al suo animale custode difende la foresta dai pericoli esterni incluso l'invasione degli uomini nel suo regno. Un giorno deve affrontare una scelta impossibile: scegliere tra l'amore e il suo dovere di guardiana del Cuore della Foresta. Riuscirà a farsi amare dal talentuoso giovane musicista Lukash e proteggere il suo regno?

Brividi per Notorious

Locandina di Mindcage

Il 23 febbraio 2023 Mauro Borelli, creatore di concept di tantissime saghe celeberrime, torna alla regia con Mindcage - Mente criminale che riporta sul grande schermo John Malkovich, insieme a Martin Lawrence e Melissa Roxburugh. I detective Jake Doyle e Mary Kelly cercano l'aiuto di un serial killer incarcerato soprannominato l'Artista (Malkovich) quando un killer imitatore inizia a compiere nuovi omicidi. Mentre Mary cerca indizi nella brillante ma contorta psiche dell'Artista, lei e Jake vengono attirati in un diabolico gioco del gatto col topo, costretti ad una corsa contro il tempo per rimanere un passo avanti all'Artista e al suo imitatore. Nei primi mesi del 2023 arriva un altro titolo per gli amanti della tensione: Alice, Darling è il thriller di Mary Nighy con la candidata all'Oscar Anna Kendrick, che interpreta una donna spinta fino al punto di rottura dal suo fidanzato Simon. Mentre è in vacanza con due amiche intime, Alice inizia a riprendere possesso della sua indipendenza, ma la vendetta di Simon sarà tanto inevitabile quanto sconvolgente e, una volta scatenata, metterà alla prova la forza di Alice, il suo coraggio e i legami delle sue profonde amicizie.

Da Eva Green a Zlatan Ibrahimovic per Notorious

Locandina di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo

Il 2 febbraio 2023 torna una delle saghe più amate dal pubblico di tutta Europa, ovvero Asterix e Obelix - Il regno di mezzo diretto da Guillaume Canet, che fa anche parte del cast insieme al premio Oscar Marion Cotillard nei panni di Cleopatra, Vincent Cassel in quelli di Cesare e un inedito Zlatan Ibrahimovic nel ruolo del romano Caius Antivirus. In questa esilarante avventura, Asterix e Obelix sono alle prese con una storica impresa: i due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto. L'8 marzo 2023 arriva la nominata all'Oscar Maria Bakalova grazie alla commedia The Honeymooon - Come ti rovino il viaggio di nozze, pellicola di Dean Craig che racconta le disavventure di Adam e Sarah, novelli sposi che stanno per intraprendere la più romantica luna di miele di sempre a Venezia, in Italia.

The Luminaries: Eva Green in una foto della serie

Ma quando il viaggio dei due viene ostacolato da Bav, il migliore amico di Adam, eccessivamente bisognoso di attenzioni, si trasforma improvvisamente dalla luna di miele perfetta in un completo disastro. Il 6 aprile 2023, infine, arriva I 3 Moschettieri: D'Artagnan, primo di due capitoli tratti dal grande classico di Alexandre Dumas, con Eva Green, Vincent Cassell e Louis Garrell. D'Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre moschettieri del re, D'Artagnan affronterà le macchinazioni del cardinale Richielieu. Ma, innamorandosi di Costance, la confidente della regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l'inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

