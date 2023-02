The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze, Maria Bakalova nel trailer e poster italiano

La star di Borat Maria Bakalova si cimenta nella commedia romantica, svelati trailer e poster italiano di The Honeymoon - Come ti rovino il viaggio di nozze, al cinema dal 16 marzo.

Notorius Pictures ha svelato il trailer e il poster italiano di The Honeymoon - Come ti rovino il viaggio di nozze, che sarà nelle sale italiane dal prossimo 16 marzo, distribuito da Notorious Pictures.

The Honeymoon - Come ti rovino il viaggio di nozze è una commedia romantica sulle sfide che un nuovo matrimonio deve affrontare quando quello che dovrebbe essere uno degli eventi più belli e intimi della vita va disastrosamente storto. È anche un film sull'amicizia e sulla separazione emotiva che accade quando due migliori amici di sempre devono fare i conti con il fatto che uno di loro sta per iniziare una nuova vita con la sua sposa e l'altro viene inevitabilmente lasciato indietro.

Il film è scritto e diretto da Dean Craig, sceneggiatore pluripremiato, alla sua seconda opera da regista dopo il successo Love Wedding Repeat. Nel cast la nominata all'Oscar Maria Bakalova, Asim Chaudhry, Pico Alexander e Lucas Bravo. Prodotto da Guglielmo Machetti e Piers Tempest.

The Honeymoon - Come ti rovino il viaggio di nozze sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures a partire dal 16 marzo 2023.

Borat 2, il folle provino di Maria Bakalova: "Ha bevuto l'acqua dalla ciotola dei cani"

Questa la sinossi di The Honeymoon - Come ti rovino il viaggio di nozze: Adam e Sarah si sono appena sposati e stanno per intraprendere la più romantica luna di miele di sempre a Venezia. Ma quando Bav, il migliore amico di Adam, eccessivamente bisognoso di attenzioni decide di partire con loro, quella che doveva essere la vacanza degli innamorati per eccellenza si trasforma in un completo disastro.