The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese: 'I dubbi sulla moralità della storia sono oltremodo noiosi'

Martin Scorsese ha detto la sua a proposito delle critiche ricevute a causa della dubbia moralità della storia di The Wolf of Wall Street: 'sono oltremodo noiose'.

Timothée Chalamet è la nuova stella di copertina di GQ: per l'occasione, la rivista ha fatto sedere la star di Dune con il leggendario regista Martin Scorsese per una conversazione epica che è culminata con The Wolf of Wall Street. Il leggendario regista americano, a proposito del film di successo, ha affermato: "I dubbi sulla moralità della storia sono oltremodo noiosi".

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio e Margot Robbie in un momento intimo

Parlando di Wolf of Wall Street, le due stelle hanno iniziato a discutere della corruzione e della moralità sullo schermo e di come rappresentarle, il che ha portato Scorsese a ricordare le critiche che furono mosse contro il film del 2013 quando fu proiettato per la prima volta per gli addetti ai lavori.

"È questo che rende tutto straordinario, è il personaggio di Leonardo DiCaprio," ha detto Chalamet. "Questo tipo è una figura complessa, a dir poco, ma è gestito così delicatamente, e non hai l'impressione di istruire lo spettatore su come dovrebbe sentirsi a riguardo in un senso o nell'altro."

Leonardo DiCaprio riceve istruzioni da Martin Scorsese sul set di The Wolf of Wall Street

"No, per niente", ha detto Scorsese riguardo all'intenzione di guidare lo spettatore verso un senso di moralità. "Mi è stato detto che c'erano due fazioni [a New York], una che amava il film, l'altra che era furiosa e diceva che non avevo assunto una posizione morale su Jordan Belfort, il protagonista de 'The Wolf of Wall Street', e uno dei critici dell'altra fazione che aveva apprezzato il film ha detto: 'Hai davvero bisogno che Martin Scorsese ti dica che è sbagliato?'. I dubbi sulla moralità ci sono sempre stati ma sono oltremodo noiosi."