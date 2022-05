Margot Robbie protagonista del prequel di Ocean's Eleven

Margot Robbie sarà la protagonista e produttrice di un film prequel di Ocean's Eleven.

A dirigere il progetto sarà Jay Roach, che ha già collaborato con l'attrice nel 2019 in occasione di Bombshell.

Attualmente il titolo e i dettagli relativi alla trama del film ideato come prequel della saga di Ocean's Eleven non sono stati rivelati, ma la storia sembra sia ambientata in Europa, negli anni '60.

La sceneggiatura è firmata da Carrie Solomon e Margot Robbie sarà coinvolta come produttrice in collaborazione con Tom Ackerley, tramite la loro LuckyChap, Jay Roach, ed Everyman Pictures.

Il film non ha ancoa ottenuto il via libera, anche se le riprese sembra potrebbero iniziare nella primavera del 2023.

Nel 2001 Ocean's Eleven ha incassato ben 450 milioni di dollari grazie all'avventura diretta da Steven Soderbergh e con star George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon.

Il successo ha portato alla creazione di due sequel, nel 2004 e nel 2007, e nel 2018 con uno spinoff al femminile.