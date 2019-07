Margot Robbie non ha mai visto Star Wars e rifiuta di farlo!

Margot Robbie non ha mai visto Star Wars, nessun film di nessuna trilogia, e rifiuta categoricamente di farlo anche in futuro. Se vi sembra già singolare come presa di posizione, aspettate di conoscerne il motivo.

Durante il press tour per C'era una volta a... Hollywood, Margot Robbie, durante l'intervista con MTV - la stessa in cui Leonardo DiCaprio ha negato il commento su una scena di Titanic assai tristemente nota - ha candidamente dichiarato di ignorare completamente l'universo di Star Wars e tutto ciò che esiste in quella galassia lontana, lontana. Quella che per tutti sarebbe una semplice lacuna, per Margot Robbie è diventato un atto di caparbietà e fierezza, in qualche modo.

#OnceUponATimeInHollywood is about a golden age in film, so we put stars @LeoDiCaprio, @MargotRobbie, and Brad Pitt on the spot and asked which classic films they *haven’t* seen – #GoneWithTheWind, #StarWars, #SoundOfMusic – their answers will surprise you 😂 pic.twitter.com/97JqkpmEXE — MTV NEWS (@MTVNEWS) 17 luglio 2019

La verità è che trova le reazioni sbigottite di amici e conoscenti davvero troppo divertenti e non vuole rinunciarvi: "Non ho mai visto Star Wars, continuo a non guardarlo e non ho intenzione di farlo. È qualcosa che fa infuriare la gente. Mi sento dire "Cosa? Come fai a non aver mai visto Star Wars!". Così adesso voglio capire quanto io riesco a resistere e quanto posso farli infuriare". In realtà non è la prima volta che la Robbie parla del suo difficile rapporto con Star Wars: un po' di tempo fa aveva raccontato un aneddoto piuttosto divertente. L'autista dell'Uber che aveva prenotato insieme al marito aveva rifiutato il suo invito per una festa a casa di amici della Robbie, il motivo? Preferiva andare al cinema a vedere Star Wars: Gli ultimi Jedi.