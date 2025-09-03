Margot Robbie e Jacob Elordi travolti dalla passione nel primo trailer di Cime Tempestose

La storia d'amore tra Catherine e Heathcliff al centro della trama di Cime Tempestose riscalderà l'atmosfera dei cinema a San Valentino e, in attesa di febbraio, il primo trailer regala delle anticipazioni destinate a dividere l'opinione degli spettatori e dei lettori.

Margot Robbie e Jacob Elordi sono i protagonisti del film tratto dal romanzo che è stato scritto, prodotto e diretto da Emerald Fennell.

Le star di Cime Tempestose

Sul grande schermo si assisterà quindi a un nuovo adattamento, ad alto tasso erotico, del romanzo scritto nel 1847 da Emily Bronte.

Margot Robbie ha la parte di Cathy, Jacob Elordi, recentemente star di Frankenstein (di cui potete leggere la nostra recensione), sarà Heathcliff, Hong Chau interpreterà Nelly Dean, Alison Oliver sarà Isabella Linton, e Shazad Latif ha il ruolo di Edgar Linton.

Tra i protagonisti ci sono anche i giovani Owen Cooper, star di Adolescence, e Charlotte Mellington nei panni di Heathcliff e Catherine da ragazzini.

Vy Nguyen avrà invece il ruolo di Nelly Dean, voce narrante della storia.

Il film di Emerald Fennell sarà distribuito da Warner Bros, studio che lo ha anche prodotto in collaborazione con la LuckyChap di Margot Robbie.

Le prime scene

Il trailer mostra l'attrazione travolgente che avvicina, in una relazione contrastata e complessa, Catherine e Heathcliff. Il giovane ammette che è pronto a tutto, anche a seguire la sua amata 'come un cane fino alla fine del mondo', pur di rimanere con lei.

La passione che li anima avrà conseguenze tragiche su di loro e sulle persone che li circondano.

Il film è stato girato in formato VistaVision con la fotografia di Linus Sandgren, già collaboratore di Damien Chazelle. L'intento di Emerald Fennell, reduce dal successo di Una donna promettente e Saltburn, sembra essere quello di coniugare la fedeltà tematica al romanzo con un linguaggio visivo moderno e un taglio emotivo capace di coinvolgere una nuova generazione di spettatori.