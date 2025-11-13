Margot Robbie e Jacob Elordi sono due amanti divisi dal destino nel nuovo trailer di Cime Tempestose

Warner Bros. Pictures ha condiviso il nuovo trailer del film Cime Tempestose, in arrivo nelle sale italiane il 12 febbraio.

L'adattamento del classico della letteratura è stato diretto da Emerald Fennell e vede nel ruolo dei protagonisti, Catherine e Heathcliff, le due star del cinema Margot Robbie e Jacob Elordi.

Cosa racconta Cime Tempestose

Il film è una reinterpretazione dell'opera letteraria firmata dalla scrittrice Emily Brontë che, tra le pagine, ha raccontato una storia d'amore ostacolata dal destino, dai pregiudizi e dalla divisione in classi sociali.

Al centro della trama c'è Catherine 'Cathy' Earnshaw (interpretata da Margot Robbie) e il suo legame con l'orfano Heathcliff (parte affidata alla star di Frankenstein Jacob Elordi).

Il nuovo video promozionale, sulle note della canzone Chains of Love di Charli xcx, mostra una conversazione tra i due protagonisti in cui Heathcliff spiega cosa farebbe se fosse ricco e il momento in cui si allontana da Catherine perché consapevole di non poterle offrire la vita che merita.

Al suo ritorno, quando ha a disposizione i soldi e la posizione sociale che potrebbero permettergli di coronare il suo sogno d'amore, la giovane è però già sposata, nonostante il suo cuore appartenga a Heatchliff.

La loro passione proibita si trasforma da sentimento romantico a ossessione travolgente, in un'epica storia di desiderio, amore e follia.

Ecco il nuovo trailer:

Gli interpreti di Cime Tempestose

Il cast del film è composto anche da Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, dal vincitore del BAFTA Martin Clunes e da Ewan Mitchell.

Emerald Fennell, che ha recentemente difeso il suo approccio alla storia, firma regia e sceneggiatura, basata sul celebre romanzo Cime Tempestose di Emily Brontë, e contribuisce alla produzione insieme a Josey McNamara (candidata all'Oscar e vincitrice del BAFTA) e Margot Robbie. I candidati all'Oscar Tom Ackerley e Sara Desmond sono produttori esecutivi.

Il team che ha lavorato al film comprende poi il direttore della fotografia Linus Sandgren, vincitore di Oscar e BAFTA; la scenografa Suzie Davies, candidata a Oscar e BAFTA; la montatrice Victoria Boydell, candidata al BAFTA; la premiata direttrice del casting Kharmel Cochrane; e il compositore Anthony Willis, candidato al BAFTA. I costumi sono firmati dalla vincitrice di Oscar e BAFTA Jacqueline Durran. Il film include le canzoni originali di Charli XCX.