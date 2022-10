Margot Robbie e Cara Delevingne coinvolte in una rissa con un paparazzo in Argentina, due arresti

Margot Robbie e Cara Delevingne sarebbero state coinvolte in una rissa con un paparazzo che si è conclusa con due arresti e un'apparizione in tribunale. L'incidente è accaduto dopo che Robbie, 32 anni, e Delevingne, 30 anni, avevano finito di cenare al ristorante Patagonia Sur nel quartiere La Boca di Buenos Aires alle 3 del mattino di domenica, quando un paparazzo ha cercato di scattare loro delle foto.

Bombshell: un primo piano di Margot Robbie

Secondo il Sun, nell'alterco sarebbero stati coinvolti Josey McNamara, produttore cinematografico e socio in affari di Margot Robbie, insieme a Jac Hopkins. Alla fine dello scontro un fotografo sarebbe finito a terra sanguinante con un braccio rotto.

A seguito dell'incidente McNamara e Hopkins sarebbero stati arrestati e portati in una stazione di polizia per essere interrogati mentre Margot Robbiie e Cara Delevingne si sarebbero allontanate dalla scena.

TMZ ha aggiunto che l'incidente sarebbe accaduto mentre le due amiche stavano salendo su un Uber. Si legge "mentre le donne stavano entrando in macchina, un paparazzo le ha raggiunte... le nostre fonti dicono che la sua apparizione ha spaventato l'autista, che è partito di colpo con Cara già dentro la macchina e Margot Robbie metà dentro e metà fuori".

Cara Delevingne: Margot Robbie esce in lacrime dalla casa dell'amica dopo le recenti foto preoccupanti

Secondo il Sun, in cui si rivela che il nome del paparazzo coinvolto sarebbe Pedro Alberto Orquera, alcuni testimoni avrebbero chiamato un'ambulanza e il fotografo è stato poi trasportato in in ospedale dove si dice sia in attesa di un intervento chirurgico per "gravi ferite".

Un rapporto della polizia rivela che Josey McNamara e Jac Hopkins avrebbero dichiarato agli agenti che il fotografo si sarebbe ferito da solo. La coppia sarebbe poi apparsa davanti ai magistrati domenica pomeriggio.

Josey McNamara è uno dei produttori di Barbie, il nuovo film con Margot Robbie attualmente in lavorazione, della cui troupe fa parte anche Jac Hopkins.