Cara Delevingne: Margot Robbie esce in lacrime dalla casa dell'amica dopo le recenti foto preoccupanti

Margot Robbie è uscita in lacrime dalla casa di Cara Delevingne questo lunedì, una settimana dopo che online sono spuntatate delle foto della modella in stato confusionale.

Cara Delevingne non sta affatto bene e adesso è chiaro che la situazione è più seria del previsto: Margot Robbie è apparsa visibilmente sconvolta in delle foto che la immortalano mentre lascia la casa della celebre modella britannica che di recente è stata filmata e fotografata sotto l'effetto di stupefacenti.

Questo lunedì, dopo aver lasciato la casa della Delevingne, la star di "Barbie" è stata vista asciugarsi le lacrime prima di salire in macchina per recarsi presso l'aeroporto internazionale di Los Angeles. Secondo quanto riferito, oltre a Margot, anche la sorella della modella, Poppy Delevingne, è andata a trovare Cara.

Queste due visite hanno avuto luogo una settimana dopo che il comportamento preoccupante della star di "Paper Towns" all'aeroporto di Van Nuys ha suscitato molta preoccupazione. Il 5 settembre Cara è stata fotografata mentre arrivava con due ore di ritardo per un volo sull'aereo privato di Jay-Z: la modella era palesemente sotto l'effetto di stupefacenti, scalza e in stato confusionale.

Da allora Cara Delevingne ha perso il lancio della sua collezione in onore del defunto designer Karl Lagerfeld e non si è presentata neanche agli Emmy Awards 2022. Inoltre, durante una recente intervista pubblicata da Stylist, ha rilasciato delle dichiarazioni allarmanti: "Onestamente, non pensavo che sarei vissuta fino a questa età, credevo che sarei morta prima. Non vedevo l'ora di compiere 30 anni, perché il periodo da 20 a 29 è fottutamente duro. In pratica sei ancora un adolescente, ma dovresti comportarti come un adulto e tutti ti dicono che questo è il periodo migliore della tua vita".