Mare Fuori, terza puntata stasera su Rai2: la trama

Stasera su Rai2, alle 21:20, torna la serie tv Mare Fuori con la terza puntata e le storie dei ragazzi "ospiti" dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli, tra minacce, amori, fughe, risse, cadute all'inferno e improvvise resurrezioni.

La trama del nuovo appuntamento anticipa che Gemma, una ragazza di Rimini, subisce abitualmente violenza dal fidanzato, ma quando la sorella diventa lei stessa una vittima per difenderla, a Gemma la vendetta sembra l'unico modo per guarire da quell'amore malato. La vendetta è anche quella che medita Filippo, che non si rassegna ai soprusi a cui lo sottopone Pino. Ora ha un'arma e ha tutte le intenzioni di usarla in sua difesa.

Carmine, invece, è rinato dopo la notizia che presto diventerà padre. Non può perdere la speranza perché ha un motivo per cui lottare. Su Carmine però pende ancora la minaccia di una vendetta dei Valletta.

Mare fuori: un'intensa foto di scena

La direttrice nel frattempo viene informata della sparizione della lametta rubata da Filippo e sospende sia i permessi che le attività ricreative. Questo alimenta la rabbia tra i detenuti che pensano sia Carmine il responsabile. Edoardo esce per un permesso. Filippo consegna la lametta alla direttrice, ma Paola non riesce a fargli rivelare da chi voleva difendersi. Ciro apprende che a rubare la lametta è stato Filippo. Pino gli vuole dare una lezione, ma Ciro sembra avere altro in mente per il Chiattillo.

Filippo abbocca all'amo lanciato da Ciro e accetta la sua protezione. Carmine lo mette in guardia: l'amicizia che Ciro gli sta offrendo si chiama "appartenenza" al "sistema": si è in debito per ogni favore ricevuto. Carmine ha ragione e infatti Ciro chiede a Filippo una prova di coraggio per ottenerne la protezione. Intanto Gemma entra nel femminile e Viola inizia a circuirla con la sua arte manipolatoria...