Mare Fuori il Musical: Maria Esposito e Carmine Recano entrano nel cast, Giulia De Lellis scartata

Il Musical di Mare Fuori inizia a prendere ormai forma, il cast è quasi al completo tra conferme e bocciature. Alessandro Siani, che dirigerà l'adattamento teatrale della serie televisiva, ha aggiunto al cast, Maria Esposito e Carmine Recano, ovvero Rosa Ricci e il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito.

Il 14 dicembre si avvicina e in questa data tanto attesa, il musical Mare Fuori farà il suo debutto presso il Teatro Augusteo di Napoli. Alessandro Siani, insieme a Maurizio Careddu e Cristina Farina, ha lavorato intensamente alla versione teatrale di questo spettacolo.

Mancano solamente pochi dettagli per completare il cast, il quale porterà sulle più prestigiose scene italiane le coinvolgenti storie dei giovani dell'immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli.

Cast di Mare Fuori

Nei giorni scorsi avevamo rivelato che Giulia Molino, ex di Amici aveva ufficializzato la sua partecipazione al musical. Prima di lei erano stati scelti Il cantautore Andrea Sannino, Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D'Aquino) sono i personaggi amatissimi della serie tv che ritorneranno anche nella trasposizione teatrale diretta da Alessandro Siani. Con loro anche Nunzia (Carmen Pommella) una delle guardie.

Il settimanale chi ha anticipato che Carmine Recano, Carmine Recano, noto per il suo ruolo come il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito nella serie televisiva Mare Fuori e per la sua partecipazione a La porta rossa è stato confermato come nuovo membro del cast.

Grazie al magazine possiamo anticipare che Giulia Molino interpreterà Crazy J, ovvero Giulia interpretata da Clara Soccini. Andrea Sannino sarà Edoardo Conte, il personaggio interpretato di Matteo Paolillo.

Confermata la presenza ai provini anche di Giulia De Lellis, l'influencer è stata bocciata, sembra che Alessandro Siani e chi l'ha ascoltata non l'ha ritenuta adatta al musical. Non è trapelato quale personaggio la De Lellis sperava di interpretare.

Le date di Mare Fuori: Il Musical

I biglietti per le tappe del Musical Mare Fuori, prodotto da Best Live sono disponibili su www.ticketone.it

Di seguito l'elenco delle date fino ad oggi annunciate: