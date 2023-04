Mare Fuori, il cast incontra il pubblico: location, data ed orario

Mare Fuori, la serie cult di Rai 2, sarà oggetto di un focus martedì 4 aprile. L'evento è stato organizzato al Parco Urbano di Acerra (Via George Sand 7) alle ore 18:00. È previsto anche un incontro con il cast della serie nel'ambito delle tappe annuali per le scuole di School Hub, evento speciale del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense.

L'evento è accessibile a tutti, fino ad esaurimento posti. Gli attori del cast che parteciperanno sono Giovanna Sannino (Carmela), Enrico Tijani (Dobermann), Francesco Panarella (Cucciolo) e Antonio D'Aquino (Milos). I protagonisti di Mare fuori prenderanno parte ad un incontro con i giovani e gli studenti del territorio, presentato da Stefania Sirignano, sulle tematiche sociali trattate dalla serie.

Al termine lasceranno le loro impronte su delle tavole di argilla che saranno poi colate in bronzo e resteranno per sempre impresse e conservate nel Museo del Cinema di Vico Equense, inaugurato nel 2014, a testimonianza del loro impegno sociale attraverso il lavoro di attori nella serie.

Inoltre, in collaborazione con Rai Teche, Rai Fiction e Picomedia, nei giorni 3, 4 e 5 aprile si terrà una maratona di proiezione condivisa con dibattiti delle 36 puntate della serie dalle ore 8 alle ore 20 presso la Casa del Cinema e delle Arti di Acerra (Piazza Castello), progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

"Il Social World Film Festival continua il suo impegno per il cinema sociale e le sue "attività durante tutto l'anno. Non è un evento unico ma fa parte di una raccolta di eventi per la Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense, che da sempre ha un'attenzione particolare verso i nuovi linguaggi ed è attenta all'evoluzione anche degli interessi degli spettatori, ed in questo caso alla serialità televisiva. Nel particolare, il fenomeno sociale che rappresenta la serie Mare Fuori, offre la possibilità di poter incontrare i protagonisti e dibattere con loro sui temi che affronta questa serie", così l'ideatore e direttore generale, il regista Giuseppe Alessio Nuzzo.

L'evento rientra nell'ambito del progetto School Hub, incubatore dedicato al sociale per le scuole attraverso il cinema e l'audiovisivo, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per le scuole del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.