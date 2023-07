Mare Fuori, Giovanna Sannino al Festival di Giffoni: 'Abbiamo realizzato i nostri sogni'

La 53esima edizione del Festival di Giffoni ha ospitato Giovanna Sannino, una delle protagoniste di Mare Fuori. L'attrice, che nella serie interpreta il personaggio di Carmela Valestra, ha parlato con i giovani partecipanti alla rassegna cinematografica per ragazzi e ha raccontato loro come, grazie anche alla serie cult di Rai 2, è riuscita a realizzare i suoi sogni.

Giovanna Sannino in Mare Fuori

Giovanna Sannino nella serie è Carmela Valestra, fidanzata di Edoardo, interpretato da Matteo Paolillo, con il quale ha avuto un figlio, il piccolo Ciro. Nel corso delle prime tre stagioni, Edoardo ha tradito Carmela con Teresa (Ludovica Coscione). Nella quarta stagione, che si sta girando in questi giorni, il triangolo amoroso tornerà con nuovi sviluppi, ci hanno garantito i protagonisti, anche se gli spoiler sono assolutamente vietati

Cosa ha detto Giovanna Sannino a Giffoni

"E' davvero una grande emozione ed un grande onore essere ospite di un Festival di cui si è sentito parlare sin da quando si è bambini e l'affetto dei giovanissimi giurati regala davvero un'emozione fortissima", ha affermato l'attrice visibilmente emozionata, quando ha incontrato i ragazzi protagonisti della 53esima edizione del Festival di Giffoni , in corso fino al 29 luglio.

Le domande, come ovvio, si sono concentrate soprattutto su Mare Fuori, la serie ambientata in un carcere minorile napoletano: "È stato ed è un viaggio meraviglioso, un viaggio introspettivo in una realtà difficile che racconta di ragazzi e ragazze in questo carcere minorile, che racconta la sofferenza, le vite interrotte, i sogni, dove non si conosce l'affetto ma la fame. Girare questa serie è stato per me un forte impatto emotivo", ha spiegato Giovanna.

Il successo di Mare fuori ha colto di sorpresa tutti, compreso i protagonisti della serie. "Essendo Mare Fuori un prodotto d'amore e di relazioni - ha dichiarato Giovanna Sannino - sicuramente su questo successo tra i giovani pesa molto anche la tragedia della pandemia che ha portato all'esasperazione la necessità di non essere e sentirsi soli, perché appunto siamo indispensabili l'uno con l'altro". Il tema della 53esima edizione del Giffoni Film Festival è dedicato appinto agli Indispensabili.

Mare Fuori 4: Raiz spara ad un rivale nel centro di Napoli (Foto)

"A noi giovani viene dato poco spazio per sognare, abbiamo difficoltà a sognare, ci viene chiesto di seguire degli algoritmi precisi e di essere produttivi", ha aggiunto Giovanna Sannino che, riferendosi a Mare Fuori, ha detto "Noi abbiamo sognato e sognando sognando ce l'abbiamo fatta".