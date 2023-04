La Fox ha commissionato il remake di una serie televisiva italiana, ecco i dettagli del progetto

La popolare serie italiana Doc - Nelle tue mani, che ha ottenuto ascolti da record, sarà rifatta per il pubblico americano: la Fox ha infatti approvato il progetto. Anche se non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli specifici, il network ha confermato che la produzione del remake sta andando avanti.

L'idea di trasportare Doc - Nelle tue mani negli Stati Uniti risale a circa due anni fa, ma solo ora il progetto ha avuto il semaforo verde. La versione stelle a striscie della serie creata e prodotta da Lux Vide avrà come protagonista la dottoressa Amy Elias, in luogo del nostro dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero.

Secondo i dettagli che sono stati rivelati, Amy Elias è a capo del reparto di medicina interna e familiare presso il Westside Hospital di Minneapolis. Una lesione cerebrale ha cancellato gli ultimi otto anni della sua vita, nella versione italiana sono dodici gli anni persi dal primario. La Elias è costretta a muoversi in un mondo di cui non ricorda nulla, dai pazienti che ha curato, ai colleghi che ha incontrato, all' anima gemella da cui ha divorziato, all'uomo che ama ora e la tragedia che l'ha portata ad allontanare tutti. Amy può fare affidamento solo sulla figlia diciassettenne, che ricorda come una bambina di nove anni, e su una manciata di amici devoti, mentre lotta per continuare a praticare la medicina, nonostante abbia perso quasi un decennio di conoscenza ed esperienza.

Il progetto sarà prodotto da Fox con Sony Pictures Television che aveva acquistato i diritti per la produzione di eventuali remake e la distribuzione di Doc - Nelle tue mani all'estero. La sceneggiatura sarà scritta da Barbie Kligman ed Hank Steinberg. In queste ore sarà deciso il cast della serie che andrà in onda o ad inizio della prossima stagione televisiva, o nel 2024, nella classica mid-season.