Mare Fuori: dove possiamo rivedere i protagonisti in attesa della quarta stagione

Per i fan in delirio, in attesa della quarta stagione, una guida al passato artistico dei principali attori del cast di Mare Fuori 3, per rivederli sotto altre vesti, e uno sguardo al futuro per scoprire dove li incontreremo, tra piccolo e grande schermo.

Grazie a tutto il seguito che c'è stato sin dall'arrivo della sua terza stagione su RaiPlay e poi in prima visione su Rai2, sono ben pochi gli spettatori, in target e fuori target, che non abbiano ancora visto almeno un solo episodio di Mare Fuori. Per chi dunque, come sospettiamo, sia già alla seconda o terza visione e, in attesa della quarta stagione, si senta nostalgico di quei volti, quegli attori che ormai sono diventati persone di famiglia, ecco un'incursione nel loro passato artistico con l'aggiunta di uno sguardo al futuro e dove li possiamo e potremo vedere, oltre "il" Mare fuori.

Massimiliano Caiazzo

Mare fuori: un'intensa foto di scena

Dopo il debutto televisivo nella serie Furore di Alessio Inturri su Canale 5 nel 2016, il bel Carmine di Mare Fuori si è consacrato proprio con la nostra amata serie di Rai2. Al cinema ha debuttato con School of Mafia di Alessandro Pondi nel 2021 ma in attesa dell'arrivo della terza stagione che abbiamo appena finito di guardare, Massimiliano si è distinto in Filumena Marturano di Francesco Amato accanto a Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera ( Filumena) di cui interpreta il figlio Riccardo.

Filumena Marturano: Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo in un'immagine

Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, Filumena Marturano ha goduto di un grande riscontro di pubblico e critica ed è visibile su Raiplay. Se non vi accontentate solo di una visione televisiva, al cinema e ancora nelle sale nonostante l'uscita il 16 marzo, Caiazzo è tra i protagonisti, accanto ad attori napoletani del calibro di Antonia Truppo e Lello Arena, dell'opera prima di Nicola Prosatore, Piano piano, delicata fiaba coming-of-age ambientata nella Napoli del 1987 e del primo scudetto grazie a Maradona.

Prima che la stagione 4 di Mare Fuori venga alla luce, ancora nel 2023, probabilmente a dicembre, Massimiliano Caiazzo vestirà i panni di un supereroe tutto italiano targato Disney+ in Uonderbois, serie che vedrà la partecipazione di Serena Rossi e di cui la piattaforma ha annunciato le riprese lo scorso dicembre 2022.

Mare Fuori 3, Caiazzo: "La serie è diventata un cult, un punto di riferimento per molti"

Valentina Romani

Mare fuori: Valentina Romani in una scena della serie

Nella stagione 3 di Mare Fuori che ci stiamo lasciando alle spalle, abbiamo visto di meno della sua Naditza, complici gli impegni dell'attrice su altri set e un disegno di uscita dalla serie di Valentina Romani che, come è stato annunciato, non ci sarà nella quarta stagione. Se amate questa attrice e volete approfondire il suo percorso, Romani è tra le più prolifiche all'interno del blocco giovane del cast e ha al suo attivo film e serie dove potete "recuperarla". Partiamo da Un Bacio di Ivan Cotroneo, racconto di formazione uscito nel 2016 di cui era protagonista e che è presente nel catalogo di Raiplay.

Un bacio: Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani e Leonardo Pazzagli sorridenti in un'immagine promozionale del film

"Serialmente" parlando invece, dopo moltissime partecipazioni a fiction, il ruolo più importante e duraturo, ancor prima di quello di Mare Fuori, Romani lo ha intrapreso con La Porta Rossa, serie diretta dallo stesso regista della prima stagione di Mare Fuori, Carmine Elia, dove ha interpretato la medium Vanessa Rosic fino allo scorso febbraio 2023. Se aveste già esaurito tutto lo scibile sull'attrice reperibile online, c'è ancora poco da attendere per rivederla in sala. L'attrice è infatti nel cast del nuovo e attesissimo film di Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire, in uscita il 20 aprile. Per un ritorno alle serie TV invece, bisognerà aspettare il prossimo autunno, a giudicare dal promo andato in onda su Rai2 il 22 marzo di Noi siamo Leggenda, uno show fantasy - coming of age che la vedrà riunirsi al regista Carmine Elia ed a compagni di Mare Fuori Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas.

Nicolas Maupas

Mare fuori: un'immagine della serie

Secondo solo all'iperattività di Valentina Romani, anche di Nicolas Maupas si può fare una scorpacciata di altre serie e film, se ci si sente orfani del suo "Chiattillo", dato il suo addio definitivo all'IPM. L'attore, di padre francese e mamma italiana, si può ritrovare in moltissimi progetti disponibili sulle piattaforme. Cominciando con le serie 2021 e 2022, su RaiPlay lo trovate in Un professore con Alessandro Gassman e Sopravvissuti diretto da Elia.

Odio il Natale: una scena della serie

Lo scorso dicembre 2022, su Netflix, è stato uno dei pretendenti di Pilar Fogliati in Odio il Natale, serie ambientata a Chioggia e adattamento della norvegese Natale con uno sconosciuto. Per vedere invece Maupas cimentarsi nel lungometraggio, dallo scorso luglio 2022, è su Netflix nel cast di Sotto il sole di Amalfi, sequel del fortunato Sotto il sole di Riccione del 2020, diretto dagli YouNuts! Cosa c'è nel futuro di Maupas? Oltre a ritrovare, come abbiamo ricordato, Valentina Romani e Giacomo Giorgio nella serie fantasy Noi Siamo Leggenda, è nel cast del nuovo film di Laura Luchetti, La bella estate, dove lo vedremo recitare con Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel) al suo debutto cinematografico.

Giacomo Giorgio

Mare fuori 3: un'immagine della serie

Rimasto nel cuore degli spettatori di Mare Fuori nonostante il suo personaggio, l'indomabile Ciro, fratello di Rosa, sia morto nella seconda stagione e torni solo sotto forma di ricordi e di flashback, Giacomo Giorgio è forse del gruppo, quello con più esperienza sul grande schermo. Il suo debutto in sala è avvenuto infatti, nel 2017, con The Happy Prince, film diretto e interpretato da Rupert Everett, con Colin Firth. Chi volesse recuperarlo, può noleggiarlo e comprarlo su Prime Video e Chili. Sempre al cinema quell'anno, Giorgio ha preso parte anche a Non c'è Campo di Federico Moccia, con Gianmarco Tognazzi.

La serialità Rai arriva invece per Giorgio, nel 2018 con I bastardi di Pizzofalcone mentre anche la radio fa capolino, in particolare Radio 2, nello show di Giovanni Veronesi, Non è un paese per giovani. Giacomo Giorgio ci regala una buona scusa per vedere o rivedere Diabolik 2 - Ginko all'attacco! dei Manetti Bros, noleggiabile o acquistabile su Prime Video e altri servizi streaming nell'attesa di ben altri tre progetti futuri dell'attore: Diabolik 3, il già menzionatissimo Noi siamo Leggenda e infine la fiction Rai su Elisa Claps, attualmente in lavorazione che porterà alla luce la storia della giovane uccisa da Danilo Restivo, nel settembre 1993.

Mare Fuori: i 5 motivi che rendono la serie un cult generazionale

Matteo Paolillo

Mare fuori 3: una scena della terza stagione

Per la sua doppia anima di attore e musicista, Matteo Paolillo, il nostro Edoardo Conte, è forse il membro del cast di Mare Fuori che offre più possibilità di rimanere in sua compagnia grazie ad un'intensa attività su molteplici fronti. Salernitano di nascita, ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia pur portando avanti sempre in parallelo anche la musica, prendendo dapprima il nome d'arte Icaro a cui ha aggiunto il suo vero nome, dopo il successo della serie di Rai2.

Famosa: una foto

Come tutti sanno, è sua la voce della sigla 'O mar for , da lui scritta con Lorenzo Gennaro e Stefano Lentini e c'è sempre il suo Icaro dietro un altro successo radiofonico e musicale di questi ultimi mesi e altro brano ascoltatissimo nella serie, Origami all'alba, nel cui video recitano moltissimi dei protagonisti di Mare Fuori, inclusa l'interprete di Rosa Ricci, Maria Esposito. Per chi volesse intanto ripercorrere il passato televisivo e cinematografico di Paolillo, su RaiPlay lo si può vedere in Vivi e lascia vivere di Pappi Corsicato e Famosa di Alessandra Mortelliti.

Maria Esposito

Mare fuori 3: un momento della serie

In brevissimo tempo, Maria Esposito, la famigerata Rosa Ricci di Mare fuori, è diventata da perfetta sconosciuta ad attrice tra le più imitate e seguite, soprattutto dai più giovani. Il suo modo di recitare, parlare, muoversi, vestirsi è tuttora seguito, imitato, idolatrato e chi più ne ha, più ne metta. Da poco l'attrice ventenne ha dovuto anche disattendere le speranze di migliaia di fan che la immaginavano unita anche nella vita, al suo partner sul piccolo schermo, Massimiliano Caiazzo mentre invece ha reso pubblico il suo legame con Antonio Orefice, altro attore del cast della serie. Come disse Ivan Silvestrini durante la presentazione di Mare Fuori 3, Maria Esposito è passata da debuttante alle prime armi, nella seconda stagione, a professionista preparata e consapevole nella terza. Non si sa ancora dove la vedremo in futuro, a parte la quarta stagione della serie di Rai2 ma prevediamo grandi cose. Per adesso, unica soluzione per placare la nostalgia, è vedere e rivedere stagione 2 e 3 di Mare Fuori.

Artem Tkachuk

Mare fuori 2: una foto di scena

Avrebbe voluto partecipare alla serie Gomorra ma il successo per l'attore di origine ucraine, Artem Tkachuk è arrivato poco dopo, con un film che lo ha portato diretto al Festival di Berlino nel 2019, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi dove interpreta Tyson. Se il suo Pino 'o pazzo vi manca, il film tratto dal libro di Roberto Saviano è su TimVision, Apple TV e Amazon Prime Video, disponibile per acquisto o noleggio.

I fan dell'Artem "seriale" però, potranno gioire perché, a sorpresa, pochi giorni fa, l'attore è comparso, come new entry, nella stagione 7 di un'altra longeva ed amata serie Rai, Un passo dal cielo. Lì interpreta Ruslan Karpenko, un ragazzo di origine ucraina.