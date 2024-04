Amici 23, sesta puntata del serale: ecco chi sarebbe stato eliminato secondo le segnalazioni

La sesta puntata di Amici 23 è terminata con il ballottaggio tra due allieve della scuola. Secondo una segnalazione arrivata a Novella 2000, una delle ragazze è stata vista abbandonare la casetta e tornare a casa, ecco chi sarebbe. L'articolo contiene spoiler.

Anche l'ultimo serale del talent show di Maria De Filippi ha visto le squadre capitanate dai professori di danza e canto sfidarsi in tre agguerritissime manche, come vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda sabato 27 aprile.

La sfida tra le squadre e la segnalazione sull'eliminazione

Il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha perso la prima manche. Nella seconda sono stati sconfitti gli allievi di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Nell'ultima sfida ad avere la peggio è stata la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Al ballottaggio finale si sono presentati un allievo per ogni squadra: Holden, Sofia e Martina. Il cantante di Rudy Zerbi è stato il primo a salvarsi. Nella parte finale del programma a rischiare l'eliminazione sono rimaste solo Sonia e Martina.

Martina sarebbe stata eliminata

Come sempre, una volta finite tutte le esibizioni, i ragazzi sono stati fatti entrare in casetta, questo espediente è stato usato dalle ultime edizioni del programma per evitare che ci siano indiscrezioni sull'alunno eliminato. Quando il pubblico lascia gli studi Elios di Mediaset a Roma, Maria De Filippi comunica agli allievi in ballottaggio la decisione del giudice.

Questa settimana, secondo una segnalazione che lo stesso settimanale invita a considerare con cautela, sarebbe Martina a dover lasciare la casetta.

Se fosse proprio Martina l'allieva eliminata, la squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli rimarrebbe senza nessun elemento. Al contrario, il team capitanato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è ancora intatto, con Dustin, Marisol, Holden e Petit tuttora in gara.