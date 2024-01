Mare Fuori - Confessioni: dal 15 gennaio torna su RaiPlay il racconto senza filtri dei protagonisti

Prima di Mare Fuori 4, che esordirà in streaming il 1° febbraio, arriverà Mare Fuori - Confessioni a tenere compagnia al pubblico in trepidante attesa. Lunedì 15 gennaio torneranno su RaiPlay le attesissime storie senza filtri dei protagonisti con la seconda stagione, che segue il grande successo della prima (al momento l'unico contenuto della serie disponibile gratuitamente su RaiPlay).

Mare Fuori - Confessioni: anticipazioni della seconda stagione

La serie Confessioni di Mare Fuori è costituita da brevi episodi, ciascuno della durata di meno di 10 minuti, in cui i ragazzi della serie si raccontano davanti alle telecamere, confessando le loro emozioni, ovvero quelle dei personaggi che interpretano: come in un mockumentary, eventi di fiction sono infatti commentati come se fossero reali, attraverso l'artificio di un linguaggio documentaristico.

In trenta episodi, "Mare Fuori - Confessioni" propone le storie, gli amori e le amicizie che si intrecciano all'IPM di Nisida - il carcere minorile - rivelando aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione. Come, ad esempio, la storia d'amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma e quella salvifica tra Pino e Kubra, l'intenso rapporto tra Carmine e Rosa, che sembra uscita da un vero e proprio "dramma shakespeariano" o ancora, il triangolo amoroso tra Edoardo, Carmela e Teresa.

Ma non solo: in "Mare Fuori - Confessioni" si approfondiscono temi nuovi, come quello dell'amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann e quello dell'amore omosessuale nato all'interno del carcere, tra Cucciolo e Milos. E infine, ci si sofferma sull'evoluzione di Pirucchio, che ha pagato cara la sua volontà di emanciparsi dal "Sistema".

Mare Fuori - Confessioni è un original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, una produzione Picomedia, prodotta da Roberto Sessa. Una serie ideata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, scritta da Cristiana Farina.

Le date di Mare Fuori 4

La serie fenomeno prodotta da Picomedia tornerà con la quarta stagione giovedì 1° febbraio in esclusiva su RaiPlay. In quella data saranno rilasciati gratuitamente sulla piattaforma i primi 6 episodi. In TV Mare Fuori 4 sbarcherà mercoledì 14 febbraio, su Rai 2, sempre in prima serata. In chiaro la serie farà compagnia al pubblico per 6 settimane: verranno quindi trasemssi 2 episodi ogni mercoledì, fino al gran finale del 20 marzo (salvo cambi di programma dell'ultimo momento).