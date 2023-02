Mare fuori 3: il regista disorienta i fan con spoiler contrastanti su chi tornerà dopo il finale

Ivan Silvestrini, il regista di Mare Fuori, sta regalando ai suoi follower di Instagram dei piccoli spoiler sulla quarta stagione, scatenando il panico in rete. L'impressione è che queste anticipazioni siano da prendere con le cosiddette pinze, e che Silvestrini stia giocando con i suoi numerosi fan.

Seguono SPOILER sulle ultime scene di Mare Fuori 3.

Molti follower hanno chiesto a Ivan Silvestrini quali personaggi usciranno di scena nella prossima stagione della serie, sappiamo che a maggio inizieranno le riprese di Mare Fuori 4. Il regista della serie ambientata nell'Istituto Penale Minorile di Napoli, ha deciso di dare qualche piccola anticipazione, dicendo tutto ed il contrario di tutto, scatenando, come abbiamo detto, il panico sui social.

Nel cliffhanger della terza stagione sono coinvolti Carmine e Rosa, i due ragazzi si amano nonostante le loro famiglie siano in lotta tra loro per il controllo di una zona della città. Nelle ultime scene i due, usciti dall'IPM per un permesso, si incontrano, ma sul posto arriva anche il padre di lei. Un colpo di pistola lascia lo spettatore con il fiato sospeso. Chi è sopravvissuto?

Ivan Silvestrini giovedì, commentando i dati di ascolto dei primi due episodi trasmessi da Rai 2, ha scritto: "Il risultato auditel di ieri è buono, ma diventerà presto ottimo quando si sommeranno i risultati di RaiPlay.Quindi credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione...Rosa ci sarà!".

Il personaggio di Rosa Ricci interpretata da Maria Esposito, è una delle new entry della nuova stagione e la sua travagliata storia d'amore con Carmine, Massimiliano Caiazzo, ha conquistato il pubblico che vorrebbe rivederli nella quarta stagione. Lo stesso Ivan Silvestrini, però, poche ore dopo il primo spoiler, ha pubblicato una foto con Rosa dentro una bara, quasi a smentire il suo precedente spoiler. C'è da chiedersi quale delle due anticipazioni sia vera. Nei prossimi giorni, quando inizieranno a girare le prime foto dal set, è probabile che ne sapremo qualcosa in più. Nel frattempo, non ci resta che aspettare e sperare, cinicamente, che il proiettile abbia colpito il 'malamente' (in napoletano una persona cattiva), ovvero Don Salvatore.

La terza stagione di Mare fuori qui trovate la nostra recensione, è interamente disponibile su RaiPlay. Gli episodi in chiaro, due per puntata, sono trasmessi ogni mercoledì su Rai 2 in prima serata.