Mare Fuori 6: le trame dei primi 6 episodi, da oggi su RaiPlay

Da oggi 4 marzo i primi sei episodi di Mare Fuori 6 sono su RaiPlay. I nuovi capitoli rilanciano subito la tensione dopo la sparatoria che ha coinvolto Rosa e Tommaso.

Da oggi, mercoledì 4 marzo, su RaiPlay sono disponibili i primi sei episodi di Mare Fuori 6. La nuova stagione approderà poi in prima serata su Rai 2, anche se la data ufficiale di messa in onda non è stata ancora comunicata. Ecco le trame delle puntate caricate sulla piattaforma streaming.

Mare Fuori Dove eravamo rimasti

Gli ultimi episodi della scorsa stagione hanno lasciato il pubblico in sospeso, tra trame ancora aperte e destini incerti: Carmela, pronta a inseguire il sogno di Edoardo e a conquistare il titolo di "regina" di Napoli; Dobermann, sprofondato nel tunnel della droga; il rapporto tossico e distruttivo tra Sonia e Marta; l'amore impossibile e segnato dalla tragedia tra Cucciolo e Milos; e i misteri celati dietro l'apparente innocenza di Simone.

Al centro della scena c'è Rosa Ricci, ultima - e al tempo stesso temuta e invidiata - erede del boss don Salvatore, divisa tra tensioni familiari, le vendette incrociate del clan Di Salvo e il desiderio di un futuro diverso, fatto di riscatto. La ritroviamo in ospedale, accanto a Tommaso, che si è frapposto tra lei e l'arma di un killer sconosciuto, salvandole la vita. Un gesto che parla di un legame molto più profondo di una semplice amicizia.

Romano Reggiani sarà il nuovo direttore dell’IPM

Le trame dei primi sei episodi di Mare Fuori

In questi sei capitoli, il pubblico scoprirà chi ha attentato alla vita di Rosa, quali segreti emergono dai ricordi dei protagonisti e come nuovi arrivi all'IPM alterano equilibri già fragili. Tra colpi di scena, tensioni e relazioni complicate, ogni episodio apre la strada a sviluppi che terranno gli spettatori con il fiato sospeso fino alla prossima puntata.

Episodio 1: La legge del più forte

Simone e Carmela si incontrano in ospedale per avere notizie su Rosa e Tommaso. All'IPM tutti si interrogano su chi possa essere stato ad attentare alla vita di Rosa. Simone ha preso in mano le redini del clan di Salvo ma qualcuno non sembra essere d'accordo. Sofia è angosciata per la fuga della figlia con i due milanesi. Dobermann vuole riconquistare Sonia.

Episodio 2: Una colpa da espiare

Tre sorelle con ambizioni criminali legate a Carmela entrano nell'IPM alterandone gli equilibri. Tommaso e Rosa si confrontano su quanto accaduto e il ragazzo ha un sospetto su chi possa essere il killer. Simone, in tribunale per un'udienza, incontra di nascosto qualcuno di inaspettato. Massimo cerca di convincere Rosa a cambiare vita.

Tommaso e Rosa

Episodio 3: Il tempo della fiducia

Mentre Dobermann prosegue la sua storia d'amore segreta con Sonia, Pino viene sorpreso da una notizia inaspettata da parte di Alina. Nei ricordi di Annarella emerge un trauma infantile alla base del rapporto con la sorella Sharon, che appare attratta da Tommaso. Quest'ultimo è preso dal compito di voler far aprire gli occhi a Rosa sulla sparatoria.

Episodio 4: Verità nascoste

Mentre Rosa è divorata dai dubbi, Tommaso si lascia andare ad una confessione. All'IPM arriva un ospite molto apprezzato e Marta ci vede un'opportunità. La preoccupazione di Sofia aumenta mentre prosegue la latitanza dei milanesi e di Lorenza. Alina deve prendere un'importante decisione e trova delle consigliere inaspettate.

Episodio 5: La materia dei sogni

Il rapporto tra Simone e Carmela si fa sempre più intenso e carico di sviluppi che possono mettere in pericolo la vita di Rosa. Tommaso, che le è sempre più vicino, ancora una volta sarà in grado di salvarla? Pino e Alina, Diego e Sonia vivono le loro splendide storie d'amore ma Beppe fatica a tenersi il segreto della gravidanza di Alina.

Episodio 6: Un attimo prima

Il rapporto tra Rosa e Tommaso diventa più stretto, ma il cuore della ragazza è pronto per un nuovo amore? Un confronto con la madre aiuterà Rosa a chiarirsi le idee. Ma una minaccia incombe su di lei. Simone si è procurato un'arma per portare a termine il compito che Donna Wanda gli aveva dato. Sonia, Marta e Diego mettono a punto il loro piano.

Quando saranno disponibili i prossimi sei episodi e quando vedremo Mare Fuori in chiaro?

La serie ambientata nell'immaginario IPM napoletano arriverà in chiaro su Rai 2 con ogni probabilità ad aprile, ma la data ufficiale non è stata ancora annunciata. Sulla piattaforma streaming, invece, l'intero box set con i dodici episodi di Mare Fuori 6 sarà disponibile a partire dall'11 marzo.