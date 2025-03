Mare Fuori 5: le trame dei primi 6 episodi, da oggi in streaming su RaiPlay

È il gran giorno per Mare Fuori 5 e tutti i suoi fan: da oggi sono presenti su RaiPlay i primi 6 episodi della nuova stagione. Saranno in tutto 12, ma per scoprire come si concluderà questo quinti ciclo, bisognerà attendere il 26 marzo, quando la stagione completa arriverà in streaming, e il primo episodio verrà trasmesso per la prima volta anche in chiaro su Rai 2.

Dalle anticipazioni scopriamo che all'Istituto Penale per Minorenni arriveranno nuove ragazze e nuovi ragazzi, ma al centro della scena ci sarà lei: Rosa Ricci. Sola, deve portare avanti l'eredità paterna come capo del clan. Cerca quindi alleanze che danno vita a una leadership femminile, coesa e crudele.

Il suo cuore però è tormentato e un colpo di scena la fa vacillare, riproponendo l'angoscia del dover scegliere tra il Bene e il Male. Una scelta che investe anche tutti gli altri protagonisti, al punto da far apparire inesorabilmente segnato il destino di alcuni. Tutti i ragazzi nell'IPM condividono, nel profondo, il desiderio di uscire dalle spirali di violenza che hanno segnato la loro vita.

Mare Fuori 5, episodi 1-6: la trama e il cast

Mare Fuori 5

Episodio 1, Il patto - Rosa (Maria Esposito), alla fine della scorsa stagione, aveva rifiutato di sposare Carmine, facendo ritorno all'IPM. Al centro dell'attenzione, la ragazza riceve il pieno sostegno solo da Carmela (Giovanna Sannino), con cui stringe un patto dopo una scoperta sconvolgente.

All'Istituto arrivano Samuele (Francesco Alessandro Luciani) e Federico (Francesco Di Tullio), dal Nord, e Simone (Alfonso Capuozzo), dalla provincia napoletana. Il comandante (Carmine Recano) fa un incontro che accende la sua curiosità.

Episodio 2, La ruota gira - Mentre viene svelata la verità su Edoardo (Matteo Paolillo), Carmela prova a mantenere le apparenze e Teresa, ignara, tenta di contattare il ragazzo. Milos (Antonio D'Aquino) si strugge per Cucciolo (Francesco Panarella) e Silvia (Clotilde Esposito) provoca Angelo (Luca Eduardo Varone).

Mimmo (Alessandro Orrei) cerca di superare le sue paure e fare la scelta giusta. Arrivano due nuove detenute: Marta (Rebecca Mogavero) e Sonia (Elisa Tonelli). I ragazzi del Nord cominciano un'attività poco lecita.

Episodio 3, I rischi della fiducia - Grazie a Carmela il clan cresce, preoccupando non poco donna Wanda (Pia Lanciotti). Teresa cerca ancora Edoardo, mentre in IPM arriva Tommaso (Manuele Velo), ragazzo benestante animato da un odio feroce.

La tensione aumenta per il giro di droga dei milanesi e sfocia in una violenta rissa. Cucciolo si riavvicina al fratello (Giuseppe Pirozzi) e si apre con Milos. Lino (Antonio De Matteo) cerca di sostenere Silvia (Clotilde Esposito).

Mare Fuori 5

Episodio 4, Non è colpa tua - Tommaso affronta Rosa, rivelando il suo tragico passato. Cardiotrap riceve una bella notizia ma rischia di rovinare tutto. Carmela fatica a guidare il clan e Donna Wanda capisce il suo gioco. Massimo fa una proposta a Micciarella, mentre Simone sfrutta una resa dei conti tra detenuti.

Episodio 5, Strade perdute - Lino prova a scoprire la verità su Angelo ma si scontra con Irene (Lucrezia Guidone), sua sorella. Carmela continua a lavorare per i Ricci cercando di frenare Teresa. Un vecchio incubo tormenta Micciarella mentre il progetto di Cardio rischia di essere spezzato a causa di una spirale di violenza scatenata da Samuele e Federico.

Episodio 6, Il labirinto delle verità - Nonostante siano chiusi in isolamento, Samuele e Federico continuano ad esercitare la loro influenza. Rosa affronta un momento doloroso e riemerge una verità che qualcuno ha provato a seppellire. Una ragazza misteriosa si aggira per i vicoli di Napoli.