Mare Fuori 5, la colonna sonora è in uscita: nei brani anche la partecipazione di Maria Esposito

Questa sera la quinta stagione di Mare Fuori approda su Rai Due. In onda in prima serata a partire dalle 21.20, la serie ha già mandato in crash Raiplay, dove i primi sei episodi erano già disponibili in anteprima dallo scorso 12 marzo; oggi invece, arrivano i restanti sei della stagione. In quanto a numeri, non è da meno la colonna sonora di Stefano Lentini: motore e protagonista della serie, ha realizzato ben 100 milioni di streaming sulle piattaforme online. Stefano Lentini è stato premiato con due dischi d'oro e un doppio platino.

Insieme alla quinta stagione, è in uscita anche la sua soundtrack: tra le collaborazioni, spiccano quella di Maria Esposito e quella di Raiz.

La colonna sonora

Mare fuori: un'intensa foto di scena

Insieme alla serie, è in uscita anche la colonna sonora di questa quinta stagione.

"Mare Fuori 5 rappresenta per me la conferma di una concezione rinnovata del pubblico: la visione di un ascoltatore libero, aperto, intelligente, che è il modo in cui ciascuno di noi dovrebbe essere trattato. Una prospettiva che è anche nutrimento e incentivo per una discografia visionaria, creativa, rivitalizzata", ha dichiarato l'autore. La musica di Mare Fuori 5 ha aggiunto inoltre Lentini,"è lenta, sottile, avanza piano, non è alla moda, non segue gli schemi della musica teen. Questa musica vuole arrivare in un luogo sconosciuto, dove ciascuno può trovarvi la propria frequenza. È stato il pubblico di Mare Fuori a rendere possibile questa rivitalizzazione, a rendere mainstream qualcosa di profondamente indipendente, e a concedermi il privilegio di poter dialogare su questo livello di comunicazione".

Tutte le tracce e le collaborazioni delle colonna sonora

Mare Fuori 5

Questa la tracklist della colonna sonora, tra cui spiccano le collaborazioni di Maria Esposito e Raiz:

Accussì (ft. Raiz, Maria Esposito) Frontiera Premonizione di Splendore Parte 1 Po Abbastà (Feat. Raiz) Passi Senza Orma Fish Eye Niro (ft. Raiz, Domenico Cuomo) Il Mondo Antico Tutto Canta Provenienza Crescere Ancora Premonizione di Splendore Parte 2 Giochi Interrotti L'Arte di Amare Versus Illuminare Essere o Avere

La colonna sonora di Mare Fuori 5 ha visto la collaborazione di un numero imponente di musicisti, tecnici, orchestrali, collaboratori, diretti e supervisionati Stefano Lentini. Tra essi: O.S.N. Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il direttore Daniele Belardinelli, il coro di voci bianche "I piccoli cantori" di Barcellona Pozzo di Gotto diretto da Salvina Miano, la pianista Gilda Buttà, il chitarrista Andrea Marzari, Andrea Torresani al basso e Marco Rovinelli e Andrea Fontana alla batteria, i tecnici del suono Geoff Foster di AIR Studios e Gene Grimaldi di Oasis Mastering, Los Angeles.

A partire dal 20 Aprile, le prime quattro stagioni di Mare Fuori saranno distribuite in tutto il mondo su Netflix con il titolo internazionale The Sea Beyond.