Mare Fuori 5, gli episodi 8 e 9 stasera su Rai 2: l'amaro addio a un amato personaggio

Manca una manciata di episodi prima del finale per Mare Fuori 5 e la serie non smette di inanellare un colpo di scena dopo l'altro. Questa sera sui Rai 2 un nuovo appuntamento. Ecco cosa succederà.

Dopo una settimana di pausa a causa del cambio dei palinsesti dopo la morte del Papa, Mare Fuori 5 torna stasera su Rai 2 e in prima serata con gli episodi 8 e 9. Manca pochissimo per il finale della quinta stagione, eppure, ci sono ancora tanti (forse troppi) nodi da sciogliere. Nelle due puntate in onda questa sera in chiaro (dopo il passaggio su RaiPlay) i fan si trovano a dire addio a uno dei personaggi più amati.

La resa di Cucciolo, caos all'IPM a causa dei milanesi: le anticipazioni di Mare Fuori

Mare Fuori 5

Come da consuetudine, sono due gli episodi che arrivano in tv su Rai 2. Nel primo episodio previsto, "L'eco del male", Rosa Ricci affronta la verità che ha scoperto su sua madre e cerca di capire il motivo per cui il genitore non abbia mai cercato un approccio. E, nonostante Carmela cerchi di far sfigurare il ricordo di Don Salvatore, Rosa non sente ragioni.

In una serie di flashback si scopre come Samuele e Diego, i due milanesi, sono stati arrestati. Sono loro i protagonisti di una scena in cui resta coinvolta la figlia della direttrice, che aiuta i due criminali a ottenere un permesso e lasciare, temporaneamente, l'IPM.

Attenzione puntata anche su Pino che cerca di trovare dei soldi per permettere a Cardiotrap di operarsi. Non è tutto: Cucciolo e Micciarella sono ai ferri corti dopo che la loro madre finisce in overdose e il ragazzo comincia a dubitare delle sue scelte.

Cucciolo, arrivato a casa di Milos (anche lui in permesso premio), prova a ucciderlo e compiere così il volere di Carmela, ma non riesce a portare a termina la sua "missione". Così si apre "Un'altra vita". Il ragazzo, consapevole di amare ancora Milos, lo costringe a lasciare Napoli e lo lascia alla stazione ma l'altro non ha intenzione di accettare la resa.

La figlia della direttrice con un escamotage entra nel computer della madre e fa in modo che i milanesi possano ottenere il permesso, in cambio di un po' di stupefacenti. Tra Rosa e Tommaso c'è un avvicinamento: la Ricci confessa al giovane di conoscere chi è stato a uccidere il fratello e la verità scatena in Tommaso una reazione fuori dal comune.

L'episodio si conclude con la resa di Milos che, purtroppo, non riesce a uscire indenne dallo scontro con Carmela.