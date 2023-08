Nicolas Maupas tornerà nella serie Mare Fuori? Ecco cosa ha detto

Nicolas Maupas è stato uno degli attori che ha contribuito in modo significativo al successo di Mare Fuori, grazie al suo coinvolgente personaggio, Filippo Ferrari, noto anche come 'o Chiattillo, soprannome con il quale i suoi compagni detenuti lo hanno chiamato fin dal primo episodio. In un'intervista a Grazia, l'attore ha discusso della possibilità del suo ritorno nella serie, ambientata a Napoli.

Nicolas Maupas tra televisione e cinema

La terza stagione di Mare fuori si è conclusa con l'addio di Filippo Ferrari all'Istituto penitenziario minorile di Napoli. Dopo aver lasciato la serie che lo ha lanciato, Nicolas Maupas è pronto per una nuova stagione, dove si dividerà tra impegni televisivi e cinematografici. In televisione, lo rivedremo nella seconda stagione de Un professore, mentre dal 5 ottobre sarà protagonista in Noi siamo leggenda. Quest'ultimo progetto è stato anticipato da un emozionante trailer, e vede la partecipazione di altri attori di Mare fuori, tra cui Giacomo Giorgio, Domenico Cuomo e Valentina Romani.

Mare fuori insegna: tutti gli episodi di Noi siamo leggenda e Un professore 2 in anteprima su RaiPlay?

In relazione all'attrice che interpretava Naditza in Mare Fuori, Nicolas ha smentito la presenza di un flirt tra di loro, come molti fan avevano ipotizzato e sperato. Ha poi aggiunto: "Oggi, non mostrare le cose viene interpretato come nascondimento. Io, semplicemente, non divulgo la mia vita privata né durante le interviste né sui social media. Tuttavia, posso assicurarle che non sono mai stato coinvolto in situazioni segrete e che, quando vado al ristorante, non prenoto una sala privata. Vivo la mia vita quotidiana in modo tranquillo."

L'attore di padre francese e madre italiana da oggi 24 agosto è nelle sale con il film La bella estate, qui trovate la nostra recensione de La bella estate, della regista Laura Luchetti. A proposito di questa pellicola, raggiunto da Il Messaggero, Nicolas ha affermato: "Mi ha dato l'opportunità di lavorare in un ambiente speciale dove mi sono sentito un vero fratello per Yle Yara Vianello. Rispetto al romanzo di Pavese, la regista ha reso il mio personaggio molto meno rude e duro, bensì dotato di tratti delicati".

Tornando al contesto televisivo, Nicolas fa parte anche del cast de Il Conte di Montecristo", una produzione internazionale in cui Sam Claflin interpreta il protagonista. Recentemente sono state pubblicate le prime foto relative a questo progetto.

I fan di Mare Fuori ricordano l'amicizia tra i personaggi di Filippo e Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo. È interessante notare che questi due giovani attori sono anche amici nella vita reale. "Il rapporto con Massimiliano è qualcosa di prezioso. Ho trovato un collega, e un amico con il quale spero di condividere altri set. E' dalla prima stagione che ci spalleggiamo e da allora non abbiamo mai smesso. Il legame tra i nostri personaggi si è evoluto, rafforzato ed è maturato nel tempo, su binari paralleli noi facevamo lo stesso. Ho una grande stima per lui, festeggio ogni suo traguardo", ha concluso Nicolas Maupas.

Nicolas Maupas tornerà a Mare fuori?

A proposito del suo ritorno sul set di Mare Fuori, Nicolas Maupas ha risposto "Non credo", quando gli è stato chiesto se rivedremo Filippo 'o Chiattillo' Ferrari nella serie cult di Rai 2