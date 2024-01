Mare Fuori 4: ci sono finalmente le date di uscita in TV e in streaming dei nuovi episodi

Tutto è pronto per il debutto di Mare Fuori 4, nuova stagione della serie fenomeno di Picomedia: ecco le date di uscita dei 12 nuovi episodi sia in TV che in streaming.

Mare Fuori 4 bussa alle porte della RAI che ha comunicato proprio in queste ore le date di uscita dei nuovi episodi, tanto in streaming quanto in TV. Perchè formula che vince non si cambia, così anche stavolta le avventure dei ragazzi che gravitano intorno all'IPM di Napoli sbarcheranno prima in piattaforma e poi sul piccolo schermo, tutto nel giro del mese di febbraio.

Mare Fuori 4: le date

La serie fenomeno prodotta da Picomedia tornerà con la quarta stagione giovedì 1° febbraio in esclusiva su RaiPlay. In quella data saranno infatti rilasciati gratuitamente sulla piattaforma i primi 6 episodi. In TV Mare Fuori 4 sbarcherà mercoledì 14 febbraio, su Rai 2, sempre in prima serata. In chiaro la serie farà compagnia al pubblico per 6 settimane: verranno quindi trasemssi 2 episodi ogni mercoledì, fino al gran finale del 20 marzo (salvo cambi di programma dell'ultimo momento). Sbarcata per la prima volta in TV nel 2020, Mare Fuori è diventata un fenomeno proprio grazie allo streaming (la serie è presente anche nel catalogo di Netflix), diventando in poco tempo il contenuto più visto di sempre su RaiPlay.

Chi tornerà nella quarta stagione

Sappiamo che, con la fine della stagione 3, Mare fuori ha perso alcuni dei volti più amati come Nicolas Maupas, Valentina Romani, Carolina Crescentini, Nicolò Galasso, Serena De Ferrari, Giacomo Giorgio e Antonio Orefice.

Tanti sono però anche quelli che torneranno. Rivedremo ancora Matteo Paolillo (Edoardo), Maria Esposito (Rosa Ricci), Massimiliano Caiazzo (Carmine di Salvo), Carmine Recano (Massimo Esposito), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Artem (Pino 'o Pazzo), Kyshan Wilson (Kubra Hailo), Clotilde Esposito (Silvia Scacco), Giovanna Sannino (Carmela Valestra), Alessandro Orrei (Mimmo), Ludovica Coscione (Teresa Polidori), Clara Soccini (Crazy J).

E poi Francesco Panarella (Cucciolo), Salahudin Tijani Imrana (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Vincenzo Ferrera (Beppe), Antonio De Matteo (Lino), Raiz (Don Salvatore Ricci), Pia Lanciotti (Donna Wanda Di Salvo), Antonio D'Aquino (Milos) e Lucrezia Guidone (Sofia Durante). Tornerà anche Valeria Andreanò, vista alla fine di Mare Fuori 3, indispensabile per conoscere da vicino la storia personale della nuova direttrice dell'IPM.