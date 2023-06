Mare Fuori 3, ecco quando arriva la nuova stagione su Netflix

Su Netflix è in arrivo Mare Fuori 3: l'approdo delle prime due stagioni sulla piattaforma streaming ha segnato un importante punto di svolta per la serie.

Mare Fuori 3 sta per approdare in streaming su Netflix dal 26 luglio 2023, dopo aver esordito su RaiPlay e aver avuto un passaggio in chiaro su Rai 2. Quest'ultima stagione della serie, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, si unisce alle prime due stagioni già presenti sulla piattaforma streaming. L'arrivo di Mare Fuori su Netflix ha segnato un punto di svolta per la serie, trasformandola in un fenomeno generazionale e culturale.

L'ultima stagione di Mare Fuori ha sancito il successo definitivo della serie ambientata a Napoli. I dodici episodi, disponibili da febbraio 2023, hanno superato ampiamente la cifra di 100 milioni di visualizzazioni, con una platea, secondo i dati in possesso dell'azienda di Viale Mazzini, composta per oltre il 40 per cento da giovani con meno di 25 anni.

Mare Fuori su RaiPlay

La terza stagione di Mare Fuori ha fatto il suo debutto iniziale in esclusiva su RaiPlay, suddivisa in due parti, ognuna di sei episodi, rispettivamente dall'1 e dal 13 febbraio 2023. Successivamente, dal 15 febbraio al 22 marzo, è stata trasmessa in sei puntate su Rai2, con due episodi per serata, con un ascolto medio di circa 1.3 milioni di spettatori.

Mare fuori 3, la recensione: l'amore e il perdono rendono liberi

Mare Fuori su Netflix

Mare Fuori arriverà su Netflix dal 26 luglio 2023, la piattaforma streaming pubblicherà contemporaneamente tutti gli episodi che compongono la terza stagione. Questi i titoli:

L'odio necessario

Il richiamo del sangue

Doppia vendetta

L'amore che salva

L'amore non esiste

L'età dell'innocenza

Per nascere bisogna morire

Un giorno tutto finisce

Le fasi dell'amore

Le regole dell'amicizia

Un'amicizia è per sempre

La scelta

Le precedenti stagioni di Mare Fuori hanno occupato per molte settimane il primo posto nella classifica dei contenuti più visti su Netflix, rimanendo nella top 10 per diversi mesi.

Mare Fuori 4: iniziano oggi le riprese, le ultimissime indiscrezioni sulla nuova stagione

Da qualche settimana, le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono in corso a Napoli. Non sono ancora disponibili molte informazioni sulla trama e sui dettagli della nuova stagione. Tuttavia, il grande successo della serie ha spinto i produttori a espandere l'universo del progetto. Recentemente, sono iniziate le prove per il Musical di Mare Fuori, con i ragazzi selezionati da Alessandro Siani, il regista dell'adattamento teatrale. Le prime date, e le location in cui gli attori si esibiranno, sono già disponibili.