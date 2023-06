Mare Fuori il Musical con Maria Esposito, la Rosa Ricci della serie: prevendita biglietti e le date

Oggi inizia la prevendita dei biglietti de il Musical Mare Fuori , lo spettacolo diretto da Alessandro Siani, l'attore napoletano ha acquistato i diritti per la trasposizione teatrale della serie Mare Fuori. Sono state comunicate anche le date e le città in cui gli attori si esibiranno. Nel cast figura anche Maria Esposito, l'attrice che nel progetto televisivo interpreta Rosa Ricci, sorella di Carmine.

Il musical diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live si presenterà al pubblico il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napolil Lo show debutterà nel capoluogo partenopeo, come avevamo già anticipato dando notizia dell'evento.

Per il 2024, dal 20 gennaio, il Musical Mare Fuori farà tappa al Teatro Duemila di Ragusa, quindi dal 1° febbraio al Teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano, e a partire dal 23 febbraio al Teatro Team di Bari, quindi il 1° marzo a Roma al Teatro Brancaccio, e dal 15 marzo al Teatro Europa di Bologna.

Di seguito l'elenco delle date

Napoli Teatro Augusteo dal 14 dicembre 2023

Ragusa Teatro Duemila dal 20 gennaio 2024

Torino Teatro Alfieri dal 1° febbraio 2024

Milano Teatro Arcimboldi dal 14 febbraio 2024

Bari Teatro Team dal 23 febbraio 2024

Roma Teatro Brancaccio dal 1° marzo 2024

Bologna Teatro Europa dal 15 marzo 2024

Nel frattempo sono iniziate le riprese della quarta stagione di Mare fuori, premiata ai Nastri d'Argento Grandi Serie come miglior prodotto dell'anno. In quell'occasione il produttore Roberto Sessa, raccontando dell'entusiasmo dei fan che assistono alle riprese ha detto: "Il problema vero è se i napoletani ci lasceranno davvero girare questa quarta serie. Ad ogni scena ti applaudono, spero che la apprezzino in silenzio calcolando anche che, in genere, ogni scena è una scena madre".