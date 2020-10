Mank, il primo trailer per il film Netflix con Gary Oldman targato David Fincher

Nel primo trailer di Mank, la Hollywood degli anni '30 brilla in tutte le sue contraddizioni: il film targato Netflix diretto da David Fincher vede come protagonista Gary Oldman.

Bianco e Nero. Anni '30. Hollywood. Queste le premesse nel trailer di Mank, il nuovo film di David Fincher in arrivo il prossimo dicembre su Netflix e con protagonista Gary Oldman, affiancato da un cast stellare..

"La Hollywood degli anni '30 viene rivalutata attraverso gli occhi e il graffiante ingegno di Herman J. Mankiewicz, lo sceneggiatore alcolizzato che ce la sta mettendo tutta per finire di scrivere Citizen Kane", recita la sinossi ufficiale della pellicola con protagonista Gary Oldman.

E a giudicare da questa prima preview, e dai grandi complimenti ricevuti dall'amico e collega Aaron Sorkin - "Mank è dannatamente bello. David Fincher ha diretto questo film in modo davvero magistrale. È da mozzare il fiato, persino per i suoi standard" ha dichiarato lo sceneggiatore di The Social Network, come ricorda IndieWire -, Fincher ha fatto centro anche questa volta.

Malgrado le poche scene a disposizione, infatti, l'essenza di Mank è ben visibile a tutti già dal trailer, come notano anche i colleghi d'oltreoceano, grazie sì a quella che si preannuncia essere un'altra straordinaria performance da parte di Oldman, e di un supporting cast decisamente degno di nota - Amanda Seyfried, Tom Phelprey, Lily Collins, Tom Burke e Charles Dance, solo per citare alcuni nomi -, ma soprattutto per merito di una visione d'insieme memorabile e ben delineata. Visione che noi avremo però modo di ammirare solo tra qualche settimana, dato che Mank sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 dicembre.