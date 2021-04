Mank vince il premio dei American Society of Cinematographers Awards 2021

Mank è il miglior film dell'anno per i American Society of Cinematographers Awards 2021, nel settore tv premiati La regina degli scacchi, The Mandalorian, The Crown e Motherland: Fort Salem.

Mank: Gary Oldman in una delle prime immagini del film Netflix

Il direttore della fotografia di Mank, Erik Messerschmidt, ha ricevuto il principale riconoscimento da parte della American Society of Cinematographers ai 35° ASC Awards. Mank ha battuto i rivali Il processo ai Chicago 7, Nomadland, Notizie dal mondo e Cherry. Negli ultimi anni, il premio della ASC si è spesso rivelato anticipatore del Premio Oscar per la Miglior Fotografia, che vede Mank in corsa in cinquina.

Il premio Spotlight, che va al direttore della fotografia di un film che è stato proiettato in gran parte ai festival cinematografici, in tirature limitate o al di fuori degli Stati Uniti, è stato vinto da Aurélien Marra per il dramma francese Two of Us. Il premio per la cinematografia documentaria è andato a Michael Dweck e Gregory Kershaw per The Truffle Hunters.

Nelle categorie televisive, il vincitore nella categoria film, serie limitata o pilot è stato Steven Meizler per la fotografia de La regina degli scacchi. I vincitori nelle due categorie di un'ora sono stati Jon Joffin per Motherland: Fort Salem per la TV commerciale e Fabian Wagner per The Crown per la TV non commerciale. Il direttore della fotografia di The Mandalorian Baz Idoine ha vinto nella categoria delle serie televisive di mezz'ora, in cui tre dei cinque candidati erano episodi della serie Disney+.

