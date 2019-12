Mank: il nuovo film di David Fincher prodotto da Netflix è a metà delle riprese

David Fincher tornerà in questo 2020 con il suo nuovo film Mank, che al momento è a buon punto con le riprese, biografia targata Netflix che racconterà la storia di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore premiato con l'Oscar la sua sceneggiatura del capolavoro Quarto potere.

Mank segna una reunion tra David Fincher e Netflix, che produrrà il film, dopo la serie Mindhunter, e sembra che il progetto sia già a buon punto, come ha affermato al Daily Press il location manager del regista, William Doyle, rivelando che le riprese del film sono pronte al 50%.

Durante l'intervista, William Doyle ha anche rivelato di aver trascorso gran parte del mese di dicembre al Kemper Campbell Ranch a Victorville, California, luogo cardine per il progetto dove Herman J. Mankiewicz venne portato da Orson Welles, dopo un incidente d'auto che gli causò un brutto infortunio, in modo da poter lavorare al film senza distrazioni.: "Il posto non è cambiato. Oltrepassi quella collina nel ranch e ti ritrovi in questa minuscola capsula del tempo. Ti trovi dove Herman Mankiewicz era veramente seduto, e poi dove si è alzato in piedi e ha scritto quella storia."

Protagonista di Mank nel ruolo di Herman J. Mankiewicz sarà Gary Oldman, affiancato da Amanda Seyfried nei panni dell'attrice Marion Davies, Lily Collins nel ruolo della segretaria di Mankiewicz Rita Alexander, Tuppence Middleton nei panni della moglie Sara Mankiewicz e Tom Burke come Orson Welles.

Mank è stato scritto dal padre di David Fincher, Jack Fincher, e arriverà sulla piattaforma streaming nel 2020.