Man on Fire - Il fuoco della vendetta stasera su Rai 4: trama e cast del film con Denzel Washington

Stasera, 12 maggio 2023, su Rai 4 andrà in onda Man on Fire - Il fuoco della vendetta. Il lungometraggio con Denzel Washington è un thriller diretto da Tony Scott. La sceneggiatura è stata scritta da Brian Helgeland. Ecco la trama, il cast, la recensione, le curiosità e il trailer della pellicola

Denzel Washington in una scena di Man on fire

Man on Fire - Il fuoco della vendetta: Trama

Creasy, un ex marine con la passione per la bottiglia, è costretto ad accettare un delicatissimo lavoro a Città del Messico: proteggere una bambina i cui genitori sono minacciati da una banda di sequestratori. Il bodyguard e la bimba diventeranno molto amici fino a quando lei verrà rapita e lui rischierà la vita per salvarla.

Denzel Washington e Dakota Fanning in una scena del film Man on fire - Il fuoco della vendetta

Curiosità su Man on Fire - Il fuoco della vendetta

Man on fire - Il fuoco della vendetta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 10 settembre 2004, distribuito da 20th Century Fox.

Dakota Fanning in una scena di Man on fire

Le riprese del film si sono svolte in Italia, Messico e negli Stati Uniti. Nel nostro paese è stata Napoli la location scelta dalla produzione.

Il lungometraggio è basato sul romanzo omonimo di A.J. Quinnell ed è un remake di Kidnapping - Pericolo in agguato del 1987

Denzel Washington in una scena di Man on fire

Robert De Niro era stato proposto per il ruolo di Creasy, mentre Ricardo Darín aveva ricevuto l'offerta per interpretare Miguel Manzano. Inoltre, prima della sua scomparsa, Marlon Brando era stato preso in considerazione per il ruolo di Rayburn.

La nostra recensione di Man on fire - Il fuoco della vendetta

Christopher Walken in una scena di Man of fire

Man on fire - Il fuoco della vendetta: Interpreti e personaggi