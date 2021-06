Man on Fire - Il fuoco della vendetta: Denzel Washington fu scritturato nella sala d'attesa di un medico

Denzel Washington, protagonista di Man on Fire - Il fuoco della vendetta, fu scritturato per il ruolo di John W. Creasy in una sala d'attesa.

Denzel Washington fu scelto da Tony Scott per interpretare John W. Creasy in Man on Fire - Il fuoco della vendetta nella sala d'attesa di un medico. L'attore incontrò per caso Scott, che non vedeva da molti anni, nella sala d'attesa di uno studio medico e i due iniziarono subito a chiacchierare.

Denzel Washington in una scena di Man on fire

Scott non aveva più incontrato Washington di persona da quando i due avevano lavorato insieme sul set di Allarme rosso, una pellicola del 1995. Il regista, proprio la sera precedente, aveva visto per caso Dakota Fanning in Mi chiamo Sam e appena iniziò a parlare con Denzel capì subito che Denzel sarebbe stato perfetto per recitare nel film assieme alla bambina.

Scott desiderava realizzare la pellicola dal 1983, ma, vista la mancanza di produttori che credessero nel progetto, preferì dedicarsi a Top Gun. Un adattamento fu realizzato nel 1987, con il titolo Un uomo sotto tiro, dal regista Elie Chouraqui con protagonista Scott Glenn nel ruolo di John Creasy.

In seguito, Arnon Milchan, già produttore di Un uomo sotto tiro e ancora detentore dei diritti del romanzo, chiese a Scott se era ancora intenzionato a realizzare una sua versione del film, il regista accettò e pochi giorni dopo ebbe l'incontro casuale con Denzel descritto in precedenza e quella visita dal dentista fu la genesi di Man on fire - Il fuoco della vendetta.