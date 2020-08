Mamma Mia!: il film con Meryl Streep stasera su Rete 4

Appuntamento con il musical stasera su Rete 4, alle 21:27, dove va in onda Mamma Mia!, la commedia musicale con Meryl Streep ispirata ai successi degli ABBA.

Stasera su Rete 4, alle 21:27, c'è Mamma mia!, la commedia musicale che, a quasi 10 anni di distanza, nel 2008, porta al cinema il musical teatrale basato sulle canzoni culto della band svedese degli ABBA.

Diretto dalla stessa regista teatrale, Phyllida Lloyd, Mamma Mia! racconta della ventenne Sophie (Amanda Seyfried) cresciuta con una mamma single e indipendente, Donna (Meryl Streep). Ora che sta per sposarsi, però, la ragazza sente forte il bisogno di scoprire l'identità di suo padre. Per farlo, decide di invitare al suo matrimonio, all'insaputa della madre, i tre uomini che hanno fatto parte della vita della donna.

Le scatenate Christine Baranski, Meryl Streep e Julie Walters in una scena del musical Mamma Mia!

Con solo 52 milioni di budget, Mamma Mia! è diventato un blockbuster da 600 milioni di incasso, un vero e proprio fenomeno mondiale. Visto l'enorme successo della pellicola, dieci anni dopo i produttori hanno deciso di portare in sala Mamma Mia! Ci risiamo, sequel diretto del primo film, che unisce l'adolescenza di Donna all'età adulta di Sophie, in un mix irresistibile che ha portato nelle casse ben 400 milioni di dollari in tutto il mondo. L'album contenente la colonna sonora di Mamma mia! ha venduto oltre 2 milioni di copie, piazzandosi alla #1 negli Stati Uniti nell'agosto 2008.