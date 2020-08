Mamma Mia! Chi è il padre di Sophie?

Ci sono svariate scene in Mamma Mia! che implicano chi sia il vero padre di Sophie, sebbene questo aspetto non venga mai rivelato esplicitamente.

Molte scene di Mamma Mia! implicano chi sia il vero padre di Sophie, sebbene questo aspetto non venga mai rivelato esplicitamente; ma c'è una risposta semi-ufficiale: secondo la sceneggiatrice Catherine Johnson e la regista Phyllida Lloyd, il padre di Sophie è lo svedese Bill Anderson, interpretato da Stellan Skarsgård.

Christine Baranski, Meryl Streep e Julie Walters in una scena del musical Mamma Mia! ispirato alle canzoni degli ABBA

Il personaggio di Bill, in realtà, era australiano nella produzione teatrale originale, ma in questo film, a causa di una decisione congiunta della sceneggiatrice e della regista, è uno svedese, il che significa che Sophie ha le sue radici in Svezia, proprio come gli ABBA.

La pellicola - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sulle canzoni e le scene più belle di Mamma Mia! - è un adattamento cinematografico dell'omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA; proprio come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia degli ABBA, inoltre entrambi si ispirano al film del 1968 Buonasera, signora Campbell di Melvin Frank.

Amanda Seyfried in una scena del colorato musical Mamma Mia!

Mamma Mia! è il musical che ha incassato di più nella storia del cinema, guadagnando 144 130 063 milioni di dollari negli USA e 465 711 574 milioni di dollari nel resto del mondo. Inoltre, con un incasso pari a 69.05 milioni di sterline, Mamma Mia! è anche il film che ha incassato di più nella storia inglese.