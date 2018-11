Mamma Mia! Ci Risiamo, Lily James ammette: "Il personaggio di Cher era morto!"

Mammia Mia! Ci Risiamo ha una trama che non ha convinto del tutto nemmeno la sua protagonista Lily James: l'interprete di Donna Sheridan ha infatti commentato le critiche degli spettatori rivolti alla presenza di Cher.

La star ha sottolineato: "Ci sono dei buchi. Sua madre nel primo film era decisamente morta, ha detto qualcosa tipo 'Rimanga in pace'".

Lily ha quindi scherzato: "Le persone ritornano in vita per Cher!".

L'attrice ha però ammesso che l'elemento potrebbe essere spiegabile giustificando il modo in cui Donna ricorda il proprio passato e la negatività che circonda il suo rapporto con la madre: "Si tratta proprio di questo. Si tratta di un modo positivo con cui considerare la situazione. Ritengo che sia solo una licenza artistica!".

Lily James ha quindi ricordato con estremo piacere il tempo trascorso sul set: "È stato qualcosa di folle. Eravamo in sei su un'isola in Croazia a trascorrere sei settimane al sole. È stata la miglior vacanza estiva che si potesse sognare e ci siamo avvicinati così tanto, sono tutti incredibilmente talentuosi. Non sembrava nemmeno un lavoro".