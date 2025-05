Mamma mia!: Pierce Brosnan era terrorizzato all'idea di cantare... proprio come Colin Firth

In una recente intervista, Pierce Brosnan ha confessato di essere stato terrorizzato all'idea di cantare in Mamma mia!, musical cinematografico del 2008 basato sulle canzoni degli ABBA.

Brosnan era particolarmente impaurito all'idea di doversi esibire a livello canoro davanti alla macchina da presa ma si tranquillizzò quando vide che anche i suoi colleghi avevano paura.

Colin Firth condivise la paura di cantare con Pierce Brosnan

"Ero spaventato a morte all'idea di cantare davanti a tutti, davvero. Ma poi ho guardato Colin Firth e Stellan Skarsgård e ho visto che erano ugualmente agitati. E allora ho pensato:'Ok, non sono da solo in questa situazione'" ha spiegato Brosnan.

Colin Firth in Mamma mia! Ci risiamo

Proprio grazie al sostegno reciproco tra attori, le star si sono fatte forza e hanno superato il momento difficile, salendo sul palco e cantando canzoni leggendarie con milioni di fan pronti a giudicare.

Il ruolo di Pierce Brosnan nella saga musical di Mamma mia!

Nei film di Mamma mia!, Pierce Brosnan interpreta Sam, uno dei potenziali padri del personaggio di Amanda Seyfried, Sophie, proprio insieme a Colin Firth (Harry) e Stellan Skarsgård (Bill).

Pierce Brosnan in una scena di Mamma mia! Ci risiamo

Il film riscosse un enorme successo al botteghino e divenne un cult, tanto da generare un sequel dal titolo Mamma Mia! Ci risiamo, uscito nelle sale cinematografiche nel 2018. Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di James Bond, l'agente segreto 007 nella leggendaria saga cinematografica, Pierce Brosnan ha recitato anche in altri film conosciuti come Mars Attacks!, Mrs. Doubtfire, Dante's Peak - La furia della montagna, L'uomo nell'ombra e Black Adam.

Da tempo si parla di un possibile nuovo sequel di Mamma mia! anche se, per il momento, si tratta soltanto di voci che non hanno trovato riscontro.