Mamma Mia 3, Amanda Seyfried sull'ipotesi del sequel: "Prima cacciate fuori i soldi"

Ci risiamo... di nuovo. Beh, forse. Per quanto un altro capitolo di Mamma Mia! è sempre nei desideri dei tanti fan della saga, Amanda Seyfried, sa che in questo settore le cose richiedono molto tempo e che ci sono alcune considerazioni che gli studios devono fare, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di una proprietà intellettuale.

"Mostratemi prima i soldi!", ha dichiarato Seyfried ridendo durante una recente intervista con l'Hollywood Reporter. L'attrice ha poi aggiunto che la produttrice Judy Craymer "ci sta lavorando", ma crede che la Universal voglia lavorare solo su un musical alla volta, visto che il primo Wicked era stato bloccato proprio a causa di Mamma Mia! Ci risiamo.

Con la lavorazione di Wicked: For Good ancora in corso, Seyfried non crede che lo studio senta la pressione di portare avanti il progetto di un Mamma Mia 3 molto presto.

Amanda Seyfreid su Mamma Mia 3: "Non c'è fretta, ma sarà costoso"

Una romantica Amanda Seyfried in una scena del film Mamma Mia!

"Con i musical è una questione di scelte", ha dichiarato l'attrice. "E ho questa teoria: la Universal sa già che lo faremo, quindi non ha fretta. E costerà il doppio".

Mamma Mia! Ci risiamo: Meryl Streep in una scena del film

Un altro fattore legato alla realizzazione di un altro Mamma Mia! è il coinvolgimento di Meryl Streep, che era apparsa nel primo film, ma è stata eliminata nel secondo - una raccomandazione, ha detto Seyfried, arrivata dalla stessa Streep. Se un terzo film dovesse essere realizzato, tuttavia, molti fan sperano in un suo miracoloso ritorno.

"Forse è questo il principale motivo dello stallo", ha suggerito Seyfried. "Non hanno ancora capito come riportarla in vita. Da quello che mi è stato detto, è stata una sua scelta, quindi forse sta a lei deciderlo. Sono sicuro che ha delle idee. Meryl è un genio. Ma spero che riescano a trovare una soluzione. L'unico giorno in cui è stata sul set dell'ultimo film è stato quello in cui finalmente ci siamo sentiti di nuovo tutti insieme".