Mamma Mia 3, Meryl Streep svela la strana teoria che permetterebbe a Donna di tornare in vita

Meryl Streep e il cast di Mamma Mia! hanno riflettuto sul classico musical con Vogue in occasione del 15° anniversario del primo film. Inevitabile, nel corso della conversazione, toccare il tema di un ipotetico terzo sequel che vedrebbe il ritorno di gran parte degli interpreti, a cominciare proprio dalla Streep.

Mamma Mia! Ci risiamo: Meryl Streep e Amanda Seyfried in una scena del film

"Sono pronta a tutto. Devo programmare una visita al ginocchio prima di girare, ma se ci sarà un'idea che mi entusiasma, sono assolutamente disponibile. Ho chiesto a Judy di trovare il modo di far reincarnare Donna. Oppure potrebbe essere come in una di quelle soap opera in cui Donna torna e rivela che in realtà è morta sua sorella gemella" ha commentato Mery Streep.

Il tempo passa anche per il cast di Mamma Mia!

Judy Craymer, che ha ideato il musical Mamma Mia! prima di diventare produttrice dei film per Universal, ha già condiviso i suoi piani per realizzare una trilogia rivelando le sue speranze per il ritorno di Meryl. Craymer ha spiegato che, se avesse potuto fare a modo suo, ci sarebbe già stato un Mamma mia 3, ma a quanto pare il progetto sarebbe ancora in fase embrionale. Il cast si è reso disponibile al ritorno, anche se qualcuno ha espresso preoccupazioni sull'inevitabile invecchiamento. Meryl Streep ci ha scherzato su esclamando:

"Forse dovremo chiamarla Nonna Mia! quando riusciremo a girare!"

Anche Stellan Skarsgård è intervenuto sulla questione spiegando che pensa che potrebbe "essere in un'urna" quando i cineasti prepareranno un terzo film, ma detto questo ha aggiunto che "parteciperebbe volentieri come un mucchio di ceneri".