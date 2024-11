Mamma Mia: Cher aperta al terzo film, ma vuole il ritorno di Meryl Streep

Sono passati sei anni dall'uscita nelle sale di Mamma Mia! Ci risiamo, così, a margine della promozione della sua nuova biografia, Cher si è detta più che disponibile a tornare per un terzo film del franchise.

La popstar internazionale, che è appena stata inserita nella prestigiosa Rock & Roll Hall of Fame, ha fornito un importante aggiornamento: "Ne stiamo parlando", ha rivelato ai microfoni di Entertainment Weekly. "Non so quando lo realizzeranno, ma so che ne stanno discutendo".

Cher si è unita al franchise musicale proprio nel secondo film, interpretando la madre della defunta Donna (Meryl Streep), Ruby Sheridan, che si presenta senza preavviso alla riapertura della locanda greca da parte di Sophie (Amanda Seyfried) e compagnia. Una volta lì, la donna si ricongiunge con la sua vecchia fiamma, Fernando (Andy Garcia), e canta la hit degli ABBA, "Fernando" (ovviamente).

"È stata un'esperienza straordinaria e molto divertente", ha ammesso Cher a proposito del suo periodo durante la lavorazione del film. "E l'ho fatto per gioco perché c'era Mary Louise e io la adoro. L'idea di essere sua madre era assurda".

Cher e Streep (che lei chiama Mary Louise) sono amiche da decenni, da quando hanno recitato insieme in Silkwood del 1983. In effetti, sono così amiche che Cher sta cercando di far tornare la Streep per un terzo film, nonostante il fatto che il suo personaggio sia morto nel secondo film: "Continuo a dire: 'Meryl, devi tornare'", ha insistito. "Sarà divertente. Ti divertirai. Potrai cantare'".

La produttrice di Mamma Mia!, Judy Craymer, vorrebbe tanto che sia Cher che la Streep tornassero. In precedenza aveva dichiarato di avere un'idea per un terzo film che includesse la possibilità per entrambe di riprendere i loro ruoli.