Mamma, ho riperso l'aereo: Kristen Wiig interpreta la donna dei piccioni in una parodia (VIDEO)

Kristen Wiig ha partecipato alla parodia di Mamma, ho riperso l'aereo, durante l'ultima puntata del Saturday Night Live andata in onda il 19 dicembre, interpretando la Signora dei Piccioni, un personaggio impresso nella mente di tutti i fan del cult di Chris Columbus.

La Signora dei Piccioni in Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York è una donna di buon cuore caduta in disgrazia che vive come senzatetto accompagnata da molti piccioni, animali che tratta come se fossero da animali da compagnia. Come vediamo nel video, l'attrice ha interpretato la Signora dei Piccioni nello sketch parodia, in cui Melissa Villaseñor interpreta il piccolo protagonista Kevin McCallister, introdotte dalla voce fuori campo:

"È il 30° anniversario di Mamma, ho perso l'aereo e per celebrare la 20th Century Studios sta rilasciando questo finale mai visto prima del classico natalizio Mamma, ho riperso l'aereo".

Nella parodia, Kevin incontra la Signora dei Piccioni per ringraziarla della sua amicizia, ma finisce poi per ostentare i suoi privilegi e la sua ricchezza, vantandosi di essere rimasto all'Hotel Plaza di New York con la carta di credito di suo padre e mangiando pizza in una limousine. Alla fine, Kevin si rende conto che potrebbe aiutare la Signora dei Piccioni solo che poi arrivano anche i Banditi del Rubinetto a rovinare le cose.

Come molti ricorderanno, in Mamma, ho riperso l'aereo inizialmente Kevin è terrorizzato dalla Signora dei Piccioni, interpretata da Brenda Fricker, ogni volta che la vede, ma dopo che lei lo aiuta a liberare il suo piede incastrato in una buca si rende conto che è una brava persona e le chiede scusa per aver avuto avuto paura di lei.

In questo sequel, per chi non lo ricordasse, il piccolo Kevin dovrebbe partire per la California insieme alla sua famiglia. Purtroppo il bambino sbaglia aereo e finisce a New York. Inizialmente si diverte a fare shopping con la carta di credito di suo padre, ma poi incontra i due ladruncoli che lo avevano assediato in casa.