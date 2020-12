Mamma ho perso l'aereo: la "diabolica" teoria su Satana e il patto con i McCallister

Secondo una teoria del web, sarebbe stato il Diavolo in persona a riunire la famiglia McCallister in Mamma ho perso l'aereo. Come? Perché? Ve lo spieghiamo subito.

Mamma ho perso l'aereo: una scena del film

L'utente reddit drewgarr qualche tempo fa ha fatto notare come la sequenza di eventi che porta Kate McCallister (Catherine O'Hara) a tornare in tempo a casa per le feste e ritrovare il piccolo Kevin (Macaulay Culkin) potrebbe essere interpretata anche come il risultato non della gentilezza umana, ma... Di un patto con il Diavolo!

Tutto ha inizio all'aereoporto di Scranton, quando Kate afferma in preda alla frustrazione "Se è necessario mi piazzerò sulla pista e chiederò un passaggio! Anche a costo di vendermi l'anima al diavolo in persona io arriverò a casa da mio figlio!".

E proprio in quel momento chi appare? Gus Polinski (John Candy).

Ora, questa è sicuramente una coincidenza, ma allora che dire del luogo scelto per l'incontro poco dopo? Un incrocio. Proprio come in quelle leggende che vorrebbero gli incroci il luogo prediletto per stringere un patto con il diavolo... (Vedere, ad esempio, l'episodio 2x08 di Supernatural "Crossroads Blues"). E qui Kate accetta formalmente l'aiuto (patto) di Gus, partendo con lui per tornare a casa.

Infine, ci sarebbe da considerare il fatto che Gus stia suonando uno strumento a fiato fatto di legno, che pare fossero gli strumenti prediletti da Satana, o almeno cosi si dice.

Insomma, queste sarebbero le argomentazioni "a favore" della teoria, ma voi che ne pensate? La felice reunion dei McCallister in Mamma, ho perso l'aereo è davvero opera del Diavolo?