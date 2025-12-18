Mamma, ho perso l'aereo: la reunion con l'IA inganna i fan sui social

Online sono circolate immagini in cui era riunito il cast della comedy familiare di Chris Columbus ma era frutto dell'intelligenza artificiale.

I fan di Mamma, ho perso l'aereo sono passati dall'euforia alla tristezza in pochi istanti. Da qualche ora sui social stanno circolando alcune immagini che ritraggono tre protagonisti del film di Chris Columbus riuniti allo stesso tavolo.

Peccato che siano tutte frutto dell'intelligenza artificiale. Nonostante si tratti di immagini fake, diversi media e fan le hanno ricondivise sui propri social e negli articoli, entusiasti per la reunion.

L'immagine di Mamma, ho perso l'aereo generata con l'IA

I finti scatti della finta reunion sono stati pubblicati online dalla pagina angelcakes.dubai e in brevissimo tempo sono diventati virali. Nelle immagini create dall'IA si vedono Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern seduti al medesimo tavolo mentre sorridono tra di loro.

Si tratta di immagini non reali che, osservando bene le foto, sono facilmente smascherabili, visto che i protagonisti, soprattutto Pesci e Stern, sono un po' più attempati rispetto alla loro versione artificiale.

Natale è sinonimo di Mamma, ho perso l'aereo

L'immagine fake poteva essere smascherata anche riflettendo sulle abitudini, ormai consolidate di alcuni dei protagonisti: Joe Pesci raramente si mostra in pubblico e ha sempre condotto una vita piuttosto riservata, soprattutto dopo il suo parziale ritiro dalle scene alla fine degli anni '90.

Inoltre, Daniel Stern ha raccontato poco tempo fa che non avrebbe mai partecipato alle reunion per i 35 anni dall'uscita nelle sale del film perché ormai lontano dalle dinamiche di Hollywood. L'attore si è trasferito in una fattoria in California dedicandosi all'agricoltura e all'arte. Macaulay Culkin è invece particolarmente impegnato nel tour dedicato a Mamma, ho perso l'aereo in giro per gli Stati Uniti.

Il film di Chris Columbus racconta la storia del piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un bambino di soli 8 anni che viene lasciato da solo in casa inavvertitamente dai genitori in partenza per Parigi per trascorrere le vacanze natalizie. Durante la sua permanenza solitaria dovrà vedersela con due maldestri ladri, Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).