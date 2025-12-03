Mamma, ho perso l'aereo compie 35 anni, Daniel Stern: "Ecco perché non sarò agli eventi per l'anniversario"

Nonostante la continua popolarità del film anche a distanza di 35 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, Daniel Stern ha dichiarato che non parteciperà agli eventi organizzati per l'anniversario di Mamma, ho perso l'aereo.

L'attore ha spiegato di aver preso questa decisione perché ormai lontano dalle luci del mondo dello spettacolo e per nulla intenzionato a lasciare la tranquillità del luogo in cui vive.

Daniel Stern non sarà agli eventi di Mamma, ho perso l'aereo

"Non lascio la mia fattoria" ha dichiarato Stern "Non è un'offesa al film. È solo che, per una telefonata o una call su Zoom ci sono. Però sono un po' un tipo casalingo".

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

Da tempo, Daniel Stern ha lasciato la vita hollywoodiana per trasferirsi in una fattoria della Ventura County, in California, dove insieme alla moglie oggi alleva bovini, coltiva agrumi e si diletta come scultore.

Il successo senza tempo di Mamma, ho perso l'aereo

Daniel Stern ha raccontato nell'intervista di essere convinto che il successo di Mamma, ho perso l'aereo proseguirà ancora per decenni: "Lo sapevo che era un gioiello di film" ha dichiarato Stern "John Hughes ha scritto il copione più divertente che abbia mai letto. Cioè, stavo rotolando per terra dalle risate mentre lo leggevo. Era così divertente, ma anche pieno di cuore e, sai, il bambino e il vicino che lo salva, lui e la madre che si ricongiungono... era davvero emozionante".

Stern continua: "Era così divertente, era così vero, e quindi questo lo sapevo. Speravo che stessimo facendo un grande film. Non avevo idea, ovviamente, nessuno poteva, della longevità che avrebbe avuto".

Mamma, ho perso l'aereo racconta la storia del piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin), che viene dimenticato da solo a casa dalla famiglia e deve fronteggiare la minaccia di due maldestri ladri (Joe Pesci e Daniel Stern). Il successo del film convinse la produzione a realizzare il sequel, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York.