Mamma, ho perso l'aereo 2: Catherine O'Hara ricrea un momento iconico e il video diventa virale

Una delle scene iconiche di Mamma, ho perso l'aereo 2 è stata ricreata da Catherine O'Hara e il video è diventato virale in pochissimi giorni.

Il divertente momento è tratto dall'episodio di Reunited Apart che era stato condiviso online da Josh Gad in estate, ma solo ora quel brevissimo filmato è approdato su TikTok ottenendo una grandissima attenzione da parte degli utenti della piattaforma.

La scena interpretata da Catherine O'Hara, recentemente star della pluripremiata serie Schitt's Creek, è tratta dal film Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York e mostra la madre di Kevin rendersi conto di aver perso nuovamente il figlio, urlando e poi svenendo. Il passaggio del sequel è ispirato all'urlo presente nel primo lungometraggio quando il personaggio è a bordo dell'aereo.

Mamma, ho perso l'aereo, Chris Columbus contro il reboot: "Che senso ha?"

Nell'episodio di Reunited Apart da cui è tratto il filmato alcuni attori ricreano delle scene tratte dai film di John Hughes, sceneggiatore e produttore di Mamma, ho perso l'aereo.

Inaspettatamente l'estratto ha trovato una nuova popolarità negli ultimi giorni, probabilmente a causa dell'influenza dell'imminente arrivo delle festività natalizie di cui il lungometraggio con star Macaulay Culkin è uno dei titoli immancabili.

Mamma, ho perso l'aereo è uscito nelle sale americane il 16 novembre 1990, mentre in Italia arrivò due mesi dopo, nel gennaio 1991. Da quel momento, il film non è mai mancato nei palinsesti televisivi nelle ultime settimane dell'anno, divenendo un appuntamento fisso per le famiglie di tutto il mondo durante le festività natalizie. Intere generazioni hanno apprezzato la genialità di Kevin McCallister, il bambino interpretato da Macaulay Culkin, rimasto "accidentalmente" a casa da solo durante le vacanze di Natale.